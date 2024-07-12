數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

▲北市高中數學科教師群認為，今年數甲比去年簡單，考生作答時會感覺很親切。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（12日）首日第三節考數學甲。今年遊戲廠商舉辦抽獎活動等議題入題。台北市高中數學教師群表示，今年數甲難易度平均分配，題目敘事簡潔，閱讀量比往年少，考生容易快速切入問題核心，且題目敘述有引導作答，「讓考生感覺很親切」，整體而言，題目比去年簡單。

根據大考中心資料，今年數學甲共2萬6574人報考，1653人缺考，缺考率6.22%，比去年增加0.47%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數甲內容取材多元，也結合生活情境，例如第三題由西洋棋城堡攻擊特性設計排列組合，第四題則是存代幣參加遊戲廠商抽獎活動的機率問題，命題設計取自常見的數學概念，加上數甲今年題型與分題數和去年相同，試卷設計有基本題，也有鑑別高能力群的適當難題，整份試卷可說是難易適中且具鑑別度。

▼分科測驗數學甲試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗數學甲試題。（圖／大學入學考試中心提供）

協助大考中心審題的試考生則認為，今年數甲多數試題為高中課本所學延伸，多數試題題幹內容簡潔俐落，較少文本長的素養題，讓學生可專注在數理邏輯的思考，加上涵蓋各種難度試題，應可有效鑑別各種能力的學生。

台北市高中數學教師群表示，今年數甲試題內容符合大考中心針對108課綱考試範圍規範，試題難易度分配平均，題目敘事簡潔，閱讀量比往年少，考生可容易快速切入問題核心，加上題目敘述有引導作答，可以說是這三年來，「讓考生作答時感覺最親切考題」。整體而言，題目比去年簡單。