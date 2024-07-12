　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

▲▼大考中心主任張新仁說明分科測驗試場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲北市高中數學科教師群認為，今年數甲比去年簡單，考生作答時會感覺很親切。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（12日）首日第三節考數學甲。今年遊戲廠商舉辦抽獎活動等議題入題。台北市高中數學教師群表示，今年數甲難易度平均分配，題目敘事簡潔，閱讀量比往年少，考生容易快速切入問題核心，且題目敘述有引導作答，「讓考生感覺很親切」，整體而言，題目比去年簡單。

根據大考中心資料，今年數學甲共2萬6574人報考，1653人缺考，缺考率6.22%，比去年增加0.47%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數甲內容取材多元，也結合生活情境，例如第三題由西洋棋城堡攻擊特性設計排列組合，第四題則是存代幣參加遊戲廠商抽獎活動的機率問題，命題設計取自常見的數學概念，加上數甲今年題型與分題數和去年相同，試卷設計有基本題，也有鑑別高能力群的適當難題，整份試卷可說是難易適中且具鑑別度。

▼分科測驗數學甲試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▲▼分科測驗數學甲試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗數學甲試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▲▼分科測驗數學甲試題。（圖／大學入學考試中心提供）

協助大考中心審題的試考生則認為，今年數甲多數試題為高中課本所學延伸，多數試題題幹內容簡潔俐落，較少文本長的素養題，讓學生可專注在數理邏輯的思考，加上涵蓋各種難度試題，應可有效鑑別各種能力的學生。

台北市高中數學教師群表示，今年數甲試題內容符合大考中心針對108課綱考試範圍規範，試題難易度分配平均，題目敘事簡潔，閱讀量比往年少，考生可容易快速切入問題核心，加上題目敘述有引導作答，可以說是這三年來，「讓考生作答時感覺最親切考題」。整體而言，題目比去年簡單。

ET快訊
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分
讓出99號給張育成　他改穿84號：多打全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

結帳刷LINE Pay　他櫃台前超慌「自己掃還被刷？」內行解答

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

結帳刷LINE Pay　他櫃台前超慌「自己掃還被刷？」內行解答

興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

男友出獄後尋仇！22歲辣妹被綁公墓痛毆致死　遺體支離破碎丟垃圾袋

曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」　閨蜜嫌棄：40張才能約會

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

賓士爸停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」比沒冷氣更慘

更多熱門

相關新聞

考生「跑錯樓層教室」響鈴才被發現　慘遭扣6級分

考生「跑錯樓層教室」響鈴才被發現　慘遭扣6級分

大學分科測驗今（12日）起一連舉行兩天。大考中心指出，上午試場並未傳出重大違規事件，但在化學科考試時，北部一名考生跑錯樓層、走錯教室，且在考試鈴響後才被監試人員發現，依規定將可扣減6級分：另在化學科考試時，違規件數最多依舊是未攜帶有效證件正本，總計有10位。

45年歷史！南港向陽天橋拆除

45年歷史！南港向陽天橋拆除

化學科推理成分多　緊扣永續議題「碳捕捉、臭氧破壞入題」

化學科推理成分多　緊扣永續議題「碳捕捉、臭氧破壞入題」

7人喝水被扣分！分科測驗物理科違規　沒帶有效證件最多

7人喝水被扣分！分科測驗物理科違規　沒帶有效證件最多

分科測驗物理「101大樓、風力發電」入題　高中師：中間偏難

分科測驗物理「101大樓、風力發電」入題　高中師：中間偏難

關鍵字：

分科測驗數甲大考中心違規

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面