考生「跑錯樓層教室」響鈴才被發現　慘遭扣6級分

▲分科測驗首日，發生考生跑錯樓層、入錯教室狀況，將被扣6級分。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（12日）起一連舉行兩天。大考中心指出，上午試場並未傳出重大違規事件，但在化學科考試時，北部一名考生跑錯樓層、走錯教室，且在考試鈴響後才被監試人員發現，依規定將可扣減6級分；另在化學科考試時，違規件數最多依舊是未攜帶有效證件正本，總計有10位。

分科測驗今天登場，今天第二節考化學，共2萬3711人報考，1437人缺考，缺考率6.06%，比去年5.47%增加0.59%。

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大考中心主任張新仁稍早表示，今天化學科考試時，並未傳出重大違規，但仍有零星違規事件，最大宗為未攜帶有效證件正本，總計10人，另外有4名考生行動電話未完全關機，還有2人攜帶電子手錶發出聲響，都將依規定扣分。

比較特別的是，在北區某一名考生，在化學科考試時跑錯樓層，被監試人員發現，依規定將扣減6級分。張新仁表示，該名考生跑錯樓層與教室，加上該位置的考生今天剛好缺考，所以直到鈴響後，監試人員比對考生身份時才發現該名考生跑錯教室，還好該名考生還沒開始作答，且考試時間才剛開始不久，監試人員將考生護送回原考場，讓其繼續作答，但依規定還是得扣6級分。