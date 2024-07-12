快訊／大學分科測驗化學解答公布　預估頂標、前標提高4級分

▲全教會提供化學科即時試題解析。（圖／全教會提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，首日第二節考化學，共2萬3711人報考、1437人缺考，缺考率6.06%，比去年5.47%增加0.59%。得勝者文教提供化學科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年化學科5標（頂前均後底）為「50、43、30、19、14」分。因今年整體試題難度比去年簡單，補教預估頂標和前標均比去年提高4級分，均標提高1級分，後標和底標則略微下降1級分。

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補教化學老師黃鑫分析，今年解題關鍵還是在於時間分配，因為題數多，考生若在選擇題花太多時間，可能會壓縮到非選題的時間，其中多選題第8題、第16題屬於較難題型，考生若能克服，後面非選題會非常順手，整體難易度與前年考題相當，對認真刷考古題的考生相當有利，預估5標會回歸前年的水準。

師大附中化學老師江青釗指出，整份化學考題符合新課綱特色，重視圖表與數據分析，但今年考題較無創新題，時事題也很少，像是近期熱門的食安問題、蘇丹紅、諾貝爾獎公布等均未入題，若有認真寫近10年考古題的學生，應該會拿到不錯分數。

全國教師會也提供即時試題分析，化學科解題召集人、新北市板橋高中老師鄭伯俊指出，今年化學考題難易度與去年相似，不過，計算題多達9題、實驗分析題也有6題之多，學生恐寫不完，但考生若熟悉考古題，則可得高分。此外，考題集中高三範圍，酸鹼平衡、氧化還原、溶度積及有機化學入題。而檢驗分析、有機分析、實驗操作題型皆有入題，題型則多為舊題新用，較無時事題。

全國高級中等學校教育產業工會化學科解題老師也指出，今年題目多為單一觀念題型，整合型、探究型、題表題，連跨章節題目都少，題型樣貌與舊課綱相似，對於熟習化學基本知識與歷屆考古題的學生較為有利，預估頂、前、均標均會比去年提高。

▼得勝者文教提供物理科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）



