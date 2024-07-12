25歲男喊「人劍合一」弒母！　父褲染鮮血帶傷現身相驗：沒有糾紛

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣虎尾鎮一棟透天厝12日發生一起弒母慘案！一名待業在家的25歲林姓男子，凌晨2時許突闖入父母房內毆打雙親，接著高喊「人劍合一」後，持刀刺殺父母，母親當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後宣告不治。稍早檢方進行相驗，受傷的林父、在北部工作的林男哥哥均到場。

▲雲林25歲男刺殺雙親，母親遺體今下午相驗，父親身穿染血短褲現身。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

警方初步調查，林男從北部某國立大學幼保系畢業後，一直待業在家，一家人生活單純。據了解，林男凌晨2時許因不明原因闖入父母臥房內，朝著熟睡的爸媽一陣猛打，高喊「人劍合一」後便衝出房間內。

林父、林母見狀，趕緊跟上兒子腳步查看，孰料，林男竟從廚房拿出水果刀，轉身就朝父母揮刀，林母右胸中刀當場失去呼吸心跳，倒臥血泊之中，林父則是身中數刀，受有肢體外傷。

警消獲報趕抵現場，將林父、林母送醫救治，但林母經搶救後，仍不幸於凌晨3時許宣告不治，林父經治療後已無生命危險，人在外地的長子接獲噩耗後，則緊急趕回雲林處理相關事宜。

稍早檢方會同法醫到雲林縣虎尾鎮公所殯葬管理所，要針對林母遺體進行相驗，林父腳踝、手掌、頭部帶傷現身，短褲上還染有血跡，面對媒體詢問案發經過，他冷靜表示，「沒有糾紛」，並婉拒受訪；而林男胞兄也趕抵現場，要協助父親處理相關事宜。

▲林男胞兄（黑衣、黑短褲男）現身相驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）