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社會 社會焦點 保障人權

路面不平拖板車「板台脫落」巴士追撞　14人唱聖歌幫駕駛祈禱

記者唐詠絮／彰化報導

一輛拖板車10日上午行經彰化市彰鹿路時，後方板台因為路面不平彈跳突然脫落，導致後方一輛中型巴士直接撞上，當時巴士內坐著大人及小孩共有14名基督徒全都飽受驚嚇，幸好雙方都未受傷，下車後在馬路旁，為拖板車駕駛禱告，念聖經壓驚，讓駕駛及一旁的居民看得相當的感動。而車禍當時監視器畫面曝光。

▲14名基督徒下車後當街禱告、念聖經「壓驚」。（圖／老師提供）

▲14名基督徒下車後當街禱告、念聖經「壓驚」。（圖／老師提供）

從曝光的監視器畫面，可以看到陳姓男子駕駛拖板車行經彰化市彰鹿路時，因為路面不平後方板台彈跳突然脫落，脫離曳引車車頭掉落在地，陳男警覺性的隨即將車停下，但此時後方許姓駕駛的中型巴士反應不及，車頭直接撞上掉落的板台。

▲14名基督徒下車後當街禱告、念聖經「壓驚」。（圖／老師提供）

▲拖板車板台脫落，導致後方中巴來不及煞車撞上 。（圖／民眾提供）

帶隊的老師說，他們一行14名師生(6大人、8小孩)是來自彰化縣某基督教會團體，當天搭巴士要前往彰化市參加活動、正在車上唱詩歌、禱告時，突然發生車禍，稍稍受到驚嚇，還好都沒有受傷，全部都下車到路旁等候。

老師與志工為了安撫大家的情緒，帶著小孩們站在路邊讀聖經「壓驚」，老師還發現拖板車司機一臉驚嚇無所適從，立即為他禱告，讓司機感到不已。

▲14名基督徒下車後當街禱告、念聖經「壓驚」。（圖／老師提供）

▲曳引車板台脫落砸到後方中巴。（圖／老師提供）

車禍發生後造成現場車道一度堵塞，幸好雙方都未受傷，14名大人小孩由另2輛廂型車載離，該輛拖板車隨後將脫落的板台重新連結後駛離現場，事故於近1個小時後排除，車禍發生原因仍待警方釐清。

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