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社會 社會焦點 保障人權

虎尾逆倫慘案！待業么兒半夜突喊「人劍合一」　持刀穿胸刺死母親

▲▼雲林虎尾逆倫慘案，小兒子半夜突發狂持刀刺殺母親。（圖／翻攝當事人臉書）

▲一家4口2023年11月還一起聚餐替哥哥慶生。左起依序為兇嫌林男(白衣)、林男哥哥、死者林母、林父。（圖／翻攝當事人臉書）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林虎尾今(12日)凌晨2時許傳出一起逆倫慘案，25歲的林姓男子半夜突然闖入父母臥室，徒手毆打了父母一陣，隨後高喊「人劍合一」即奔出房間；林父林母一頭霧水跟到客廳，未料林男突持水果刀朝著爸媽狂刺，導致母親右胸中刀重傷不治，林父奮力抵抗，也身中多刀受傷，幸送醫後無生命危險。救護人員到場時，因林男情緒仍相當激動，後續也將其強制送醫。目前詳細案情、動機尚待釐清。

警方調查，林家一家4口住在虎尾該棟透天厝，林男還有一個哥哥在北部工作，案發當下僅有小兒子林男與父母在家，而林就讀北部某國立大學嬰幼兒保育系，畢業後即待業在家，與父母同住，父親在外擔任保全，一家人生活單純。鄰居表示，過去未曾聽聞林家傳出爭吵聲，也未發現小兒子有異狀，對於突然發生逆倫慘案感到相當震驚。

據悉，林男於半夜2時許因不明原因情緒不穩，突然闖入爸媽房間、朝著熟睡的爸媽揮拳猛打，並高喊「人劍合一」，隨後即跑出房間；林父、林母被打醒後一頭霧水，跟在林男身後走出房間查看情況，未料林竟前往廚房拿出水果刀，轉身就朝著爸媽狂刺，導致媽媽中刀、當場倒臥血泊中；而爸爸見狀後奮力抵擋，身上也中了數刀。後續救護人員與警方到場時，林男情緒仍十分激動，當場遭強制送醫。

救護人員初步檢視，林母(48歲)右側胸部有穿刺傷，當下已無呼吸心跳，緊急送若瑟搶救後仍於凌晨3時許宣告不治；而林父(53歲)則是肢體外傷，送斗六台大，經治療後暫無生命危險；行兇的小兒子林男也同樣送斗六台大強制治療。目前人在外地工作的長子接獲消息後，已緊急趕回雲林。

雲林縣政府指出，林家並非列管的高風險家庭，行兇的林男也無特殊就醫紀錄。目前詳細案情細節、動機仍尚待警方進一步調查釐清。

▼兇嫌林男大學畢業後即在家待業，與父母同住在虎尾該棟透天厝，一家人生活單純。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林虎尾25歲男凌晨持刀殺母，父也中刀送醫，現場拉起封鎖線。（圖／記者蔡佩旻攝）

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