中正紀念堂可能變碗狀、銅像180度轉身面壁？競圖亮點搶先曝光

▲民間發起「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

由民間規劃的「中正紀念堂園區新願景概念競圖」，邀請各界想像中正紀念堂未來的100種方式，吸引國內外各路好手投稿，今（1）日公布入圍名單。評審透露印象深刻的設計當中，有將堂體變成「碗狀」，還有人大膽提出花30年時間來觀察園區，甚至有「歸零」的想法；而這些設計多半可執行度高，沒有偏激仇恨，可看出設計圈試圖以專業來想像更多可能，達成共識。

「中正紀念堂園區新願景概念競圖」由民間三大學會共同發起，包括台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會，自今年7月～11月10日開放徵件，總計有學生組97件、社會組45件符合交件規定，進入評選，其中還包括15件海外作品，反映出關注中正紀念堂的人補不只是來自台灣，甚至有來自馬來西亞、香港、美國、德國、澳洲的海外人士，作品樣態豐富多元。

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▲▼投稿當中除了台灣人，也有海外人士。（圖／記者林育綾攝）

而競圖評選委員會，由國內外建築、景觀、都市設計、轉型正義、人權、藝術、文化評論等跨領域專家學者共同組成。初審由9位評審委員在11月19日召開實體評選會議，包括林芳慧、侯志仁、郭瓊瑩、陳翠蓮、曾旭正、賀陳旦、黃海鳴、黃聲遠、詹偉雄，其中2位評審委員自海外連線參與，委員蔡詩萍因故臨時缺席。經一日的熱烈討論後，初審評審為中正紀念堂園區轉型遴選出學生組、社會組各15組，總計30組的優秀提案，入圍作品不分名次。

▲出席實體評審會議的初審委員，由左至右：郭瓊瑩委員、黃海鳴委員、陳翠蓮委員、賀陳旦委員、曾旭正委員、詹偉雄委員、黃聲遠委員，人在海外的林芳慧委員、侯志仁委員以線上會議形式參與。（圖／競圖工作小組提供）

評審委員會主席賀陳旦提到，這是一個特殊的公共競圖計畫，並不是改建園區工程的設計招標，期待透過空間競圖，激盪出複雜社會脈絡的多元轉型提案。因此競圖中設有鼓勵性的學生組，作品交件內容也不限圖面，不少參賽者以影像作品表達理念、構想。

談到中正紀念堂轉型，過去的溝通多半是在「語言」上，但難免有很多主觀，如今競圖則是打開以「空間」來想像，有更多抽象的可能性，不只是用名詞來表現。

而徵件期間，為了協助參賽者疏理此案複雜的歷史脈絡，促發更多社會溝通，主辦單位也在長達4個月的備稿期間，舉辦多次的實體或線上的基地導覽、主題講座、專業論壇、人權歷史真人圖書館、路上觀察工作坊⋯等各式參與活動。

其中「人權歷史真人圖書館」就邀請許多白色恐佈受難者來表達想法，還有人提出讓銅像「180度轉身⋯面壁思過」的概念，也有不少人認為應該保留堂體，但可以有更多元的角度呈現，記住歷史。

評選重點中，也鼓勵作品呈現從準備期所獲取的心得，希望這次競圖不僅是空間專業者的創意表現，更希望打造為世代學習、社會溝通的另一個平台。

▲此次針對中正紀念堂園區新願景的投稿，很多設計看起來都是可以執行的。（圖／記者姜國輝攝）

至於交件入圍的作品當中，有什麼特殊亮點？競圖執行長張維修說，因為這次競圖不是針對堂體本身，而是整個園區，投稿的設計中沒有特別的單一功能。這次競圖也沒有特別的限制條件，不過很多設計看起來都是可以執行的，沒有太多天馬行空、不切實際的想法。

從投稿中也能看見，其實很多人的看法很相近，都是「消除中心性」，不過這不等於要拆除或大規模翻轉，張維修透露自己看到很多「高明的策略」，沒有偏激仇恨的設計，而是真正以設計專業，展現試圖達成共識的能力。

令他印象深刻的設計中，有一種是「歸零思考」，他讚嘆這設計超越了城市、超越國家的邊界。賀陳旦也分享，自己看到有個特別的設計是將堂體變成「碗狀」；還有一個是沒有特別期望園區轉型成什麼謎樣，但大膽的用30年的時間，來觀察園區的變化，這顯示出設計者不怕花這麼多時間，打開更多想像。

至於銅像被如何處置？張維修透露，確實有設計者參考白恐受難者的意見，讓銅像轉了180度，也有讓銅像換位置，當然也有的設計讓它消失，或維持在原來的地方。

▲入圍的設計者們共同拼圖，象徵與社會對話、用設計來達成共識。（圖／記者林育綾攝）

文化部主任秘書陳登欽說，由於這次競圖是民間發起的專業活動，文化部的立場是「觀察員」的角色，不會抱著準備接手一個可執行的工程案的角度介入。因此這段期間，文化部也不會主動表示想怎麼做，因為民間的意見還在討論中，朝向更具體的過程發展，為了持續聆聽各界的想法，會讓社會充分表達意見，也聽專業的聲音，這期間不希望大家受到文化部的左右。對於競圖競賽的想法，也覺得重點不是找出誰是第一名、誰贏過誰，而是將這些推薦給社會大眾，再持續往下思考。

目前入圍的30件作品，必須在明年2月中前深化提案內容與設計完整度，角逐下一階段優勝。競圖主辦單位也將陸續公告、釋出新的民眾參與活動、學習參訪計畫，持續地邀請社會大眾一起討論、深化此次競圖活動的議題主軸。

而競圖也會舉行「首都之心城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」展覽，將初選、決選作品陳列，並展陳計畫期間的社會參與過程，預計2023年4月中上旬展出，主辦表示屆時歡迎民眾參觀，讓計畫中的多元想像、殊異觀點可以更激盪、更迴響。

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單，學生組、社會組共選出30組。（圖／記者林育綾攝）