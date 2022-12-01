　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中正紀念堂可能變碗狀、銅像180度轉身面壁？競圖亮點搶先曝光

▲▼中正紀念堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲民間發起「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

由民間規劃的「中正紀念堂園區新願景概念競圖」，邀請各界想像中正紀念堂未來的100種方式，吸引國內外各路好手投稿，今（1）日公布入圍名單。評審透露印象深刻的設計當中，有將堂體變成「碗狀」，還有人大膽提出花30年時間來觀察園區，甚至有「歸零」的想法；而這些設計多半可執行度高，沒有偏激仇恨，可看出設計圈試圖以專業來想像更多可能，達成共識。

「中正紀念堂園區新願景概念競圖」由民間三大學會共同發起，包括台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會，自今年7月～11月10日開放徵件，總計有學生組97件、社會組45件符合交件規定，進入評選，其中還包括15件海外作品，反映出關注中正紀念堂的人補不只是來自台灣，甚至有來自馬來西亞、香港、美國、德國、澳洲的海外人士，作品樣態豐富多元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單，學生組、社會組共選出30組。（圖／記者林育綾攝）

▲▼投稿當中除了台灣人，也有海外人士。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單，學生組、社會組共選出30組。（圖／記者林育綾攝）

而競圖評選委員會，由國內外建築、景觀、都市設計、轉型正義、人權、藝術、文化評論等跨領域專家學者共同組成。初審由9位評審委員在11月19日召開實體評選會議，包括林芳慧、侯志仁、郭瓊瑩、陳翠蓮、曾旭正、賀陳旦、黃海鳴、黃聲遠、詹偉雄，其中2位評審委員自海外連線參與，委員蔡詩萍因故臨時缺席。經一日的熱烈討論後，初審評審為中正紀念堂園區轉型遴選出學生組、社會組各15組，總計30組的優秀提案，入圍作品不分名次。

▲▼出席實體評審會議的初審委員，由左至右分別是郭瓊瑩委員、黃海鳴委員、陳翠蓮委員、賀陳旦委員、曾旭正委員、詹偉雄委員、黃聲遠委員，人在海外的林芳慧委員、侯志仁委員以線上會議形式參與（圖／競圖工作小組提供）

▲出席實體評審會議的初審委員，由左至右：郭瓊瑩委員、黃海鳴委員、陳翠蓮委員、賀陳旦委員、曾旭正委員、詹偉雄委員、黃聲遠委員，人在海外的林芳慧委員、侯志仁委員以線上會議形式參與。（圖／競圖工作小組提供）

評審委員會主席賀陳旦提到，這是一個特殊的公共競圖計畫，並不是改建園區工程的設計招標，期待透過空間競圖，激盪出複雜社會脈絡的多元轉型提案。因此競圖中設有鼓勵性的學生組，作品交件內容也不限圖面，不少參賽者以影像作品表達理念、構想。

談到中正紀念堂轉型，過去的溝通多半是在「語言」上，但難免有很多主觀，如今競圖則是打開以「空間」來想像，有更多抽象的可能性，不只是用名詞來表現。

而徵件期間，為了協助參賽者疏理此案複雜的歷史脈絡，促發更多社會溝通，主辦單位也在長達4個月的備稿期間，舉辦多次的實體或線上的基地導覽、主題講座、專業論壇、人權歷史真人圖書館、路上觀察工作坊⋯等各式參與活動。

其中「人權歷史真人圖書館」就邀請許多白色恐佈受難者來表達想法，還有人提出讓銅像「180度轉身⋯面壁思過」的概念，也有不少人認為應該保留堂體，但可以有更多元的角度呈現，記住歷史。

評選重點中，也鼓勵作品呈現從準備期所獲取的心得，希望這次競圖不僅是空間專業者的創意表現，更希望打造為世代學習、社會溝通的另一個平台。

▲▼中正紀念堂,自由廣場,觀光景點。（圖／記者姜國輝攝）

▲此次針對中正紀念堂園區新願景的投稿，很多設計看起來都是可以執行的。（圖／記者姜國輝攝）

至於交件入圍的作品當中，有什麼特殊亮點？競圖執行長張維修說，因為這次競圖不是針對堂體本身，而是整個園區，投稿的設計中沒有特別的單一功能。這次競圖也沒有特別的限制條件，不過很多設計看起來都是可以執行的，沒有太多天馬行空、不切實際的想法。

從投稿中也能看見，其實很多人的看法很相近，都是「消除中心性」，不過這不等於要拆除或大規模翻轉，張維修透露自己看到很多「高明的策略」，沒有偏激仇恨的設計，而是真正以設計專業，展現試圖達成共識的能力。

令他印象深刻的設計中，有一種是「歸零思考」，他讚嘆這設計超越了城市、超越國家的邊界。賀陳旦也分享，自己看到有個特別的設計是將堂體變成「碗狀」；還有一個是沒有特別期望園區轉型成什麼謎樣，但大膽的用30年的時間，來觀察園區的變化，這顯示出設計者不怕花這麼多時間，打開更多想像。

至於銅像被如何處置？張維修透露，確實有設計者參考白恐受難者的意見，讓銅像轉了180度，也有讓銅像換位置，當然也有的設計讓它消失，或維持在原來的地方。

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單，學生組、社會組共選出30組。（圖／記者林育綾攝）

▲入圍的設計者們共同拼圖，象徵與社會對話、用設計來達成共識。（圖／記者林育綾攝）

文化部主任秘書陳登欽說，由於這次競圖是民間發起的專業活動，文化部的立場是「觀察員」的角色，不會抱著準備接手一個可執行的工程案的角度介入。因此這段期間，文化部也不會主動表示想怎麼做，因為民間的意見還在討論中，朝向更具體的過程發展，為了持續聆聽各界的想法，會讓社會充分表達意見，也聽專業的聲音，這期間不希望大家受到文化部的左右。對於競圖競賽的想法，也覺得重點不是找出誰是第一名、誰贏過誰，而是將這些推薦給社會大眾，再持續往下思考。

目前入圍的30件作品，必須在明年2月中前深化提案內容與設計完整度，角逐下一階段優勝。競圖主辦單位也將陸續公告、釋出新的民眾參與活動、學習參訪計畫，持續地邀請社會大眾一起討論、深化此次競圖活動的議題主軸。

而競圖也會舉行「首都之心城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」展覽，將初選、決選作品陳列，並展陳計畫期間的社會參與過程，預計2023年4月中上旬展出，主辦表示屆時歡迎民眾參觀，讓計畫中的多元想像、殊異觀點可以更激盪、更迴響。

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單，學生組、社會組共選出30組。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單，學生組、社會組共選出30組。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖」公布初選入圍名單，學生組、社會組共選出30組。（圖／記者林育綾攝）

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
「要繼續留民進黨！」　高嘉瑜：不是叫我離開我就會害怕
獨／北捷最暖女醫找到了！　搶救阿北恢復心跳
保險員收錢「忘投保」慘了！　偽造收據、保單下場曝
超越國籍！伊朗球員痛哭　美國球員「緊緊擁抱」
這地方發錢了！　每人爽領2000元
前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」！　親眼看過活的外星人
快訊／蝦皮出事了！　用戶狂罵「網頁進不去、不能出貨」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳　曝2分鐘驚險過程

超市買到牛乳「單喝不香濃」！他曝1方法辨別鮮奶、乳飲品

大舉徵才！「這一鍋」集團宣布調薪最高7%　年終要發1800萬

中正紀念堂可能變碗狀、銅像180度轉身面壁？競圖亮點搶先曝光

發錢了！花蓮秀林鄉將發第3波振興禮金　每人2000元

六都蔬菜農藥檢測「36％不合格」　消基會呼籲：政府加強抽驗力度

爸媽姊都離世...惠明盲生唱出「天使嗓音」療癒自己　將開演唱會

因應戶外口罩解封　華新、中衛主打特色牌...聚茂跨足料理包

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳　曝2分鐘驚險過程

超市買到牛乳「單喝不香濃」！他曝1方法辨別鮮奶、乳飲品

大舉徵才！「這一鍋」集團宣布調薪最高7%　年終要發1800萬

中正紀念堂可能變碗狀、銅像180度轉身面壁？競圖亮點搶先曝光

發錢了！花蓮秀林鄉將發第3波振興禮金　每人2000元

六都蔬菜農藥檢測「36％不合格」　消基會呼籲：政府加強抽驗力度

爸媽姊都離世...惠明盲生唱出「天使嗓音」療癒自己　將開演唱會

因應戶外口罩解封　華新、中衛主打特色牌...聚茂跨足料理包

辣妹軍醫「17億錢箱寄給你」再結婚　台中翁砸12萬領包裹遭詐

李佳穎喝喜酒「罕見穿超辣」！3方位全露　她伸手摸胸驚呆：好大

好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

女狂粉「亂噴漆騷擾」遭起訴！　盧廣仲經紀公司回應了

「福斯入門小車」漲價了、差一點破百萬！新年式Polo最高漲2萬

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

徵召吳怡農參戰北市立委補選　陳其邁曝「關鍵原因」：他最有勝算

一次12種口味任選！　新竹新開脆皮菠蘿店「買3送1」爽吃5天

幕後／王鴻薇「只欠東風」？　藍立委補選若輸「蔣萬安如挨一巴掌」

跳針逼問非裔英人「從非洲哪裡來？」　威廉王子教母爆歧視丟官

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

生活熱門新聞

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

蝦皮出狀況！用戶傻眼罵爆　官方急道歉

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

天雷勾動地火　4星座明年愛神降臨

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

虎航優惠機票今開賣！飛日本1699元起

從「4種握拳方式」秒測真實性格！網驚喊：太準了

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

更多熱門

相關新聞

中正紀念堂蔣油畫清空　歸還國防部

中正紀念堂蔣油畫清空　歸還國防部

中正紀念堂正廳牆上展示24幅有關故總統蔣介石、國軍建軍過程油畫。國防部今天表示，這批油畫於民國63至67年間繪製，尺寸大，委託中正紀念堂存管迄今，今年4月收到管理處來函，請求歸還國防部，11月底將執行完畢。

談中正紀念堂　黃：不應意識形態操作

談中正紀念堂　黃：不應意識形態操作

免費體驗跨國藝術！美術交流展開放至8／21

免費體驗跨國藝術！美術交流展開放至8／21

海砂國宅等12年都更露曙光　店面戶卡關1點難點頭

海砂國宅等12年都更露曙光　店面戶卡關1點難點頭

撇中正紀念堂存廢　蘇煥智推轉型成「電影創作園區」

撇中正紀念堂存廢　蘇煥智推轉型成「電影創作園區」

關鍵字：

中正紀念堂轉型正義

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

等到了！超商「咖啡買7送7」

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面