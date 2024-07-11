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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狙擊手莢艙標定殲-16畫面曝　綠委指山東艦聯訓與漢光、美日軍演有關

▲▼國軍監控共軍殲-16型機。（圖／國防部提供）

▲國軍監控共軍殲-16型機。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

中國山東艦編隊昨在台灣東南部海域進行起降訓練，解放軍24小時內出動66架次共機、7艘次共艦擾台，突破今年新高。空軍今（11日）也秀出我方F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16戰機的畫面。綠委王定宇則表示，中共相關操演，剛好碰到台灣有漢光演習、美日也有其他軍事行動，過程中台灣全程掌握，空軍也用狙擊手莢艙標定，國人可以安心。

王定宇表示，昨天到今天早上，中共有山東號航母、多艘驅逐艦、兩艘俄羅斯護衛艦，穿越宮古海峽進入與那國島、石垣島範圍，另外也有66架次共機從台灣西南、東南、北側進入，其中56架次進到ADIZ範圍。

對於相關應處，王定宇指出，這次中共動作剛好碰到台灣有漢光演習、美日也有其他軍事行動，一般研判除了中共自身操練科目外，也可能跟漢光、美日操演有關，過程中台灣全程掌握，空軍也用狙擊手莢艙標定，也進行我方訓練，所有中共騷擾台海周邊，國防部及各軍種單位都在掌握中，國人可以安心。

王定宇補充，也可以看到共軍騷擾的不僅僅是台海，還影響到日本跟駐日美軍，這是獨裁國家對自由民主國家的共同威脅，相信不管台灣、日本、美國、菲律賓等友好國家，對於中共這樣的軍事騷擾，除了自身能力要加以提升外，也促進離島鏈各國間的合作，對於中國來講是得不償失。

國際情勢部份，王定宇說明，這兩天中共的騷擾，國軍跟日方都有全程掌握，中國對於第一島鏈的侵擾野心，不會因為有什麼政治主張、跟中共好不好有所改變，他們有自己的進程，我國該做的是強化自身能力、強化跟周邊友好國家的合作，嚇阻外敵每天動歪腦筋，這才是真正的和平穩定。

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