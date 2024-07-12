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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新聞稿不見谷立言談一中政策？　總統府斥：操作錯假訊息

▲▼賴清德接見AIT新任處長谷立言。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見AIT新任處長谷立言。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言日前拜會總統賴清德時，重申美國將繼續支持台灣；但有媒體指出，總統府發布的新聞稿未提及谷立言談到的「一中政策」，引發爭議。對此，總統府回應，該接見行程有公開資訊、各家媒體也都完整掌握，並無消音的動機及可能性，建議媒體報導前應妥為查證。

有關特定媒體報導，總統府新聞稿未完整呈現賓客談話一事，總統府發言人郭雅慧12日表示，總統的外交接見行程，基於禮貌與互信原則，依往例皆不會將賓客談話逐字詳列於新聞稿，類似作法主要民主國家皆然。

郭雅慧說，谷立言處長談話時媒體在場，有公開資訊，供訊台、各家媒體也都完整掌握，並無消音的動機及可能性，建議媒體報導前應妥為查證。

郭雅慧表示，台美關係在政府與國人經年努力下有長足進展，然而特定媒體過去以來一再以惡意影射與錯假消息，如一年前已被司法單位證實是造假的「美方要求我國發展生物武器」報導等，傷害我國外交，製造區域矛盾。現在又再次如法炮製，操作錯假訊息，令人高度遺憾，府方也再次要求《聯合報》撤下該則破壞台美關係之不實報導，以維報信。

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