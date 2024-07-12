快訊／板橋銀樓搶匪抓到了！劫2面金牌逃200km　南投落網畫面曝

記者戴上容、劉人豪／新北報導

新北市板橋區仁愛路一家銀樓，10日下午1時許發生搶案，49歲紀姓男子佯裝要買金項鍊及金牌，老闆拿出金飾供他挑選時，紀男抓了2面金牌衝出店外跳上小黃逃逸到200多公里外的南投國姓鄉，警方鎖定後於昨（11）日下午2時許，在國姓鄉南港村某民宅內逮到人。

▲男搶銀樓後奔2百多公里躲在南投，遭警逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）

10日下午1時許，紀男搭計程車到四川路下車，請小黃司機在路口等他，之後快速走到仁愛路的銀樓，佯裝要買金項鍊及金牌，老闆拿出金飾供他挑選時，男子抓了2面金牌衝出店外，再跳上小黃逃逸，僅花了8分鐘，初步損失金額約2萬多元。

▲男從計程車下車，僅花了8分鐘搶走2面金牌，再搭同一部計程車逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，紀男犯案後隨即搭計程車南下，逃逸過程中不斷以隨機攔停方式更換計程車，躲避警方追緝，最後專案小組鎖定紀男躲藏於南投縣國姓鄉南港村某處民宅內，立即調動警力進行圍捕，協請當地南投縣警局埔里分局調派警力支援。

▲男躲在國姓鄉民宅內被逮。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

警方表示，因國姓鄉山區產業道路、小路錯綜複雜，以GOOGLE地圖導航無法正確找到躲藏地點，在熟悉地形的埔里分局同仁引導下，板橋警持新北地方檢察署拘票進行攻堅，順利逮捕紀男到案，並查扣毒品等相關證物，依搶奪、毒品等罪嫌移送法辦。

板橋警分局分局長陳宇桓表示，近期金價大漲，呼籲店家、民眾加強防搶設備防盜門、防盜玻璃面板，發現可疑立即報案，另本分局亦加強轄區金飾、銀樓、銀行等商家巡邏防搶、防竊勤務，防止不法情事發生。