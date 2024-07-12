涉幫民代抽罰單！新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

▲新竹市21官警涉賄遭聲押，市警局督察長出面回應。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、陳韻如／新竹報導

新竹市警局多名官警涉嫌收賄，檢調昨(11日)大動作搜索，帶回至少28名官警，經漏夜偵訊後，於今(12日)清晨依違反貪污治罪條例，向法院聲請羈押禁見21名警。對此，新竹市警局督察長張明盛出面說明，強調「不掩飾、不庇縱」。

新竹地檢署主任檢察官官鄒茂瑜指出，日前接獲舉報，只新竹市有部分官警疑似「民眾」請託，涉嫌抽回交通違規逕行舉發單，檢方昨指揮調查局台北市調查處、新竹市警察局，持搜索票展開大動作搜索，並通知涉案官警28人、證人2人到案。據悉，所謂「民眾」應是指地方民意代表。

據了解，此案疑似與新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及的電玩店收賄弊案有關，檢方在調查時，可能從該案監聽譯文中發現有另外發展的「案外案」，但檢方拒絕透露相關訊息。

檢方經過漏夜偵訊後，認為其中涉案官警共21人，其中包含一名退休人員，犯罪期間近2~3年間，涉貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，有羈押的原因與必要，訊後今日清晨6時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見，而官階最高為二線二星警務員。

對此，新竹市警局今上午緊急派出督察長張明盛對外說明，重申秉持不掩飾、不庇縱態度，展現維護警譽決心，自清自查、警紀警辦，並追究相關人員考監責任。