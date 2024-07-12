想輕鬆賺錢！17歲屁孩淪車手　「T恤+球鞋」收100萬詐款被逮

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮1名中年女子誤信假投資陷阱遭詐140萬，詐騙集團要她再加碼投資100萬元，和美警分局獲報，趁雙方在超商面交時一擁而上，當場查獲2名車手，分別為17歲及19歲，其中17歲車手首次取錢便被逮，移送少年法庭，警方感嘆「車手滿街跑」，不是青少年犯罪就沒事，法定代理人也要連帶民事賠償，提醒家長正視青少年涉及洗錢詐欺前科的嚴重性。

▲彰化和美警分局逮捕19歲車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美警分局表示，被害女子報案指出，詐騙集團利用臉書刊登假投資廣告，誘騙她加LINE並下載APP操作投資買賣，使她相信穩賺不賠，面交投入140萬元，後續向家人推薦投資訊息，家人查證後始驚覺遭詐騙。

沒想到被害女子再次接到詐騙集團電話，與她約定於7月9日面交加碼投資100萬元，警方於是將計就計，趁雙方在和美鎮彰新路超商前面交時一擁而上，當場查獲兩名男性車手，並在兩人身上查扣1萬餘元、識別證、投資收據、工作手機等相關證物。

警方在清查後發現，這兩名車手分別只有17歲與19歲，都是因想要輕鬆工作賺錢；警方對此表示，車手年齡有年輕化的趨勢，詐欺集團領取詐欺贓款，未滿18歲將移送少年法庭，依據少年事件處理法處理。

警方提醒，依據少年事件處理法規定，「12歲以上，18歲未滿之人所犯違反刑法所列刑責者，是會移送少年法庭審理」，並依判決結果予以保護管束或安置輔導或實施感化教育等；另法定代理人部分依據民法等還是有連帶負損害賠償責任的，不是青少年犯罪就沒事。

▲彰化和美警分局逮17歲未成年車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）