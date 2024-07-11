夏天限定！騎士「1目的急煞」後車嚇壞　全場怒：遲早被收掉

▲後方車主差點撞上急煞躲太陽的騎士。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏天對怕熱怕曬的人來說簡直是地獄，因此不少機車騎士遇到紅燈時，會停在樹蔭下躲太陽。不過，就有車主忍不住抱怨「到底為什麼要突然煞車躲太陽…有夠危險！」貼文引發共鳴，「有一次我差點就撞上這樣的人，還好當下騎很慢，但是被嚇到」、「直接檢舉吧！上次也差點被這種人害追撞。」

有網友在「●【爆料公社二社】●」貼出一張照片，只見車主在停等紅燈，前面有兩台機車也在等待，但騎士距離前車有一大段距離，只為了在樹蔭下躲太陽。原本躲太陽無傷大雅，但車主就表示，有騎士是「突然煞車」，令他超驚嚇，「到底為什麼要突然煞車躲太陽…有夠危險！」

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看到貼文，許多人超有感，「討厭這種騎機車又怕曬太陽的人」、「還看到開車躲太陽的，那麼怕太陽就不要出來」、「急煞躲太陽真的…祝他們遲早被收掉，我就是撞過這種人」、「今天也被嚇到一次，真的差一點」、「好幾次都遇到這種的…騎得好好的，看到紅燈給我急煞！」

還有網友直呼，「停在旁邊就算了，停快車道是…」、「檢舉了呀！突然急煞停車，躲樹蔭可以開罰！」「可以檢舉，車道中突然停止，很貴的，記得要影片日期地點」、「後面沒車就算了，問題是有車」、「熱死沒賠，被撞有機會」、「每到夏天就會出現的景象！無預警煞車！夏天限定！」

據悉，去年高雄曾有一名女騎士因為躲在樹蔭下被檢舉，警方依據違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款製單舉發，開出1萬6000元的罰單，引發爭議；開單的左營分局表示，因交通部有函示「躲太陽為暫停行為，與臨時停車、危險駕駛不同，尚無罰則」，為避免爭議，已主動聯繫當事人，予以撤單。

不過，左營分局呼籲，天氣炎熱，機車駕駛仍應依照規定騎到停等區等候，不宜於車道暫停，如因後方來車沒有注意到而被撞上，屆時可能得負擔肇事民刑事責任。另交通部已於道路交通管理處罰條例之修正草案增列「躲太陽條款」，俟條文修正後將加強取締。