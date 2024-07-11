兩段式左轉的高速婆婆？　行人與機車的卡位戰

▲行人化身機車，站在機車待轉區。（圖／Threads@zhangxuannnnnnn授權提供）

記者陳香菱／綜合報導

一般都是機車停在待轉格，你看過行人也會待轉嗎？一名網友日前行經交叉路口時，發現有行人化身成機車，直接在機車待轉區等紅燈，讓他直呼「阿姨，行人不用待轉！」。也有人留言表示，這是真人版跑跑卡丁車吧！

原PO日前行經台北市復興北路與民權東路交叉路口時，遇到行人正在待轉的奇景，隨即拍下影片，分享到社群媒體Threads上。影片中可見，婦人身穿卡其色連身裙，雙手交叉於胸前，站在待轉區內，神情自若地看著前方車流。網友只想說，「阿姨，行人不用待轉！」。

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貼文一出，立刻引起了網友們熱烈討論，有人笑稱，這名婦人可能是把自己當成機車，也有網友聯想到日本都市怪談中的「高速婆婆」，認為這名婦人可能是「高速行人」。

網友紛紛回應，「我還遇過汽車待轉的」、「這是真人版跑跑卡丁車嗎」、「斑馬線是會咬它嗎？好可愛」、「阿姨：我的車只有聰明人能看到！」、「看來這阿姨有夠機車」；也有不少網友貼上自己遇過的「待轉魔人」申請參戰，直呼「太扯了」。

對行人誤闖待轉區的情況，臺北市交通局表示，行人穿越道路時，應依標誌、標線及號誌指示通行，不得任意穿越道路。若違規，可依據道路交通管理處罰條例第78條規定，處以新臺幣300元罰鍰。