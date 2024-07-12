鄭文燦最大麻煩「是綠營執政」！媒體人嘆：喊被迫害恐怕也沒人理

▲鄭文燦因涉貪被桃園地院裁定羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦收押禁見，晚間送進桃園看守所。對此，媒體人羅旺哲感嘆，鄭文燦最大的麻煩就是「綠營執政」，因為就算喊被迫害恐怕也沒人理會，「換句話說，這次被押，鄭文燦只能自己吞了」。

羅旺哲11日晚間在臉書發文表示，若現在是藍營執政來辦鄭文燦的案子，那麼鄭文燦或許還可以說是司法迫害，但如今對鄭最麻煩的，就是現在是「綠營執政」，所以就算鄭喊被迫害，恐怕也沒人理會、不敢幫腔，「換句話說，這次被押，鄭文燦只能自己吞了。」

羅旺哲進一步坦言，接下來民進黨全體上下，應該會跟鄭文燦「保持距離」。他也意有所指感嘆，江東畢竟才是孫權當家，不是周瑜周公謹（鄭文燦被戲稱是胖周瑜），「被稱周瑜，真的不是什麼好事。」

回顧案情，鄭文燦因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，二進二出桃園地方法院，第一次聲押庭裁定以500萬元金額交保，檢方抗告獲撤銷發回更裁，第二次聲押庭改裁定以1200萬元金額交保，檢方二度抗告再獲高院撤銷發回，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見。

對此，鄭文燦的律師11日晚間已完成抗告書，由陳永來律師到桃園地院遞出抗告書與卷證。桃園地院則表示，被告鄭文燦律師於11日晚間9時許遞狀提出抗告，該院已於當晚9時40分派車送交卷證至高院。