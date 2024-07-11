不吃看守所4菜1湯晚餐！鄭文燦「只吃麵包」情緒平穩　攜帶物品曝

記者黃彥傑、閔文昱／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，今（11日）被桃園地院裁定羈押禁見，晚間已被送至桃園看守所，所方為此也準備了4菜1湯的晚餐給鄭文燦享用。不過，桃園監獄副典獄長許國賢透露，鄭文燦抵達後表示已吃過麵包，因此並沒有吃獄方所準備的晚餐。

據了解，桃園看守所今日晚餐共有4菜1湯，包含滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜以及清蒸排骨湯等。不過許國賢稍早受訪時表示，鄭文燦已先吃過麵包，所以並沒有吃獄方準備的晚餐；隨身物品方面，鄭文燦僅攜帶一些個人慢性病藥品，預計明天會到醫院進行健康檢查，或是由獄方配合醫師進入看守所檢查。

▲桃監準備晚餐。（圖／記者陳煥丞攝）

許國賢表示，鄭文燦目前情緒平穩，進入看守所後先盥洗並更換衣服才進入舍房。至於與鄭文燦同住的3名被告，案情都較為單純，2名涉及詐欺，1名涉及毒品，今晚9點熄燈就寢。

至於鄭文燦原本編號「2350」突然被更改，許國賢說明，獄方很尊重受刑人和被告的個資，會先詢問受刑人、被告是否要向親友透露編號，不過鄭文燦對此表示不願意，因此鄭文燦目前的編號不方便洩露。

▲桃園監獄副典獄長許國賢。（圖／記者沈繼昌攝）

回顧案情，鄭文燦因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，二進二出桃園地方法院，第一次聲押庭裁定以500萬元金額交保，檢方抗告獲撤銷發回更裁，第二次聲押庭改裁定以1200萬元金額交保，檢方二度抗告再獲高院撤銷發回，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見。

對此，鄭文燦的律師已完成抗告書，由陳永來律師到桃園地院遞出抗告書與卷證。桃園地院則表示，被告鄭文燦律師於11日晚間9時許遞狀提出抗告，本院已於今晚9時40分派車送交卷證至高院。