　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

透過「手工西服產業體驗營」　男子實現轉職夢

▲從業務到西服製作

▲陳和平老師在工作坊指導學徒李建曄製作西服。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為培育服裝產業專才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」辦理「手工西服產業體驗營」，邀請到西服界的資深達人、同時也是「格蘭訂製西服」負責人陳和平擔任導師，結合客戶接待、經營管理及量身製作等實務訓練，提升學員的專業競爭力。

參與體驗營的學員李建曄，透過這段學習過程，不僅獲得實用的西服製作專業技能，也成功進入西服產業就業，實現自己的職涯夢想。雲林子弟李建曄，從小便對服裝穿搭充滿熱情；大學時就讀生活應用科學系期間，雖有涉獵部分服裝課程，但缺乏服裝製作技能。

畢業後，懷抱著想要進入服裝產業的夢想，北上求職，雖然渴望找到與服裝製作相關的職位，但因技能不足，只能退而求其次先在手工訂製西服店從事業務工作，負責客製化服務和試穿調整等業務接待工作，在這段四年的工作職涯中，他逐漸有機會跟著師傅學習打版技術，為了學好技術，他常利用下班之餘的時間，勤加練習。

意識到自己在全訂製西服製作技術的不足，李建曄於111年參加桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」舉辦的「手工西服產業體驗營」。課程邀請「格蘭訂製西服」負責人陳和平老師擔任導師，在48小時的課程系統教學，包括車縫手縫、量身採寸、縫製胚衣、試穿修正及體型講解、洋服事業經營及生存法則、打版製圖，帶領學員認識產業技術及未來發展性。

課程中，李建曄積極學習，也因表現優異，結訓之後獲得陳和平老師的僱用，如願進入「格蘭訂製西服」工作，從學徒做起，深知製作全訂製西服不論是在量身、打版、試穿補正及製作上，都非常要求精準，堅信陳和平老師的名言：「重複為成功之母」，他靠著每日努力練習，立志在西服製作領域取得突破，實現自己想在西服產業闖出一片天的夢想。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為促進服裝人才就業，也為了幫產業培育人才，「衣啟飛翔創客基地」每年辦理產業系列課程，並邀請服裝領域資深經理人、專家擔任職場引路人，協助新鮮人認識產業面貌、銜接產業技術，在正式就職前先體驗產業，了解自己的職涯適性並順利就業。

113年度產業系列課程包括:服裝產業先修班、禮服工作營、版型研究基礎工作營，歡迎對服裝產業有興趣的求職者，踴躍報名參加培訓，還有機會直接媒合就業，課程訊息可以透過「衣啟飛翔創客基地」臉書查詢及報名，或電洽03-5335055。

ET快訊
Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」
鄭文燦沒吃看守所晚餐！
「人權法官」逆轉裁定鄭文燦羈押　身分背景曝光
鄭文燦律師「抗告書完成」！已送到桃園地院
鄭文燦進看守所　他曝第一關「確認肛門」4難過點：出來會瘦一圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園捷運綠線八德區通風豎井工程　首採管冪工法穿越百年大圳

推廣在家使用客語交談！　桃園客語家庭募集計畫啟動

透過「手工西服產業體驗營」　男子實現轉職夢

林口長庚醫院遠赴不丹義診　喇嘛及居民們近700人求診

賴清德總統參與全國童軍大露營開幕　童軍式歡呼展現台南熱情

2024單車天使台灣校際騎行「媽祖騎跡-輪霸西濱」　圓夢成功

姊夫們看過來！「東海仙氣4姊弟」爆紅　7／12現身台中鍋烤節

試辦行動自然人憑證手機行動GO服務　歡迎臺東鄉親踴躍申辦

高雄拚郵輪觀光！立委曝：今年僅61艘來港　籲港公司加強招商

震後振興再一波「花蓮好物展」7／12-14 台北車站登場

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

披99號！張育成加盟富邦悍將　簽史上最大約3.5年9250萬

鄭文燦被收押禁見！　囚車前往桃園看守所

桃園捷運綠線八德區通風豎井工程　首採管冪工法穿越百年大圳

推廣在家使用客語交談！　桃園客語家庭募集計畫啟動

透過「手工西服產業體驗營」　男子實現轉職夢

林口長庚醫院遠赴不丹義診　喇嘛及居民們近700人求診

賴清德總統參與全國童軍大露營開幕　童軍式歡呼展現台南熱情

2024單車天使台灣校際騎行「媽祖騎跡-輪霸西濱」　圓夢成功

姊夫們看過來！「東海仙氣4姊弟」爆紅　7／12現身台中鍋烤節

試辦行動自然人憑證手機行動GO服務　歡迎臺東鄉親踴躍申辦

高雄拚郵輪觀光！立委曝：今年僅61艘來港　籲港公司加強招商

震後振興再一波「花蓮好物展」7／12-14 台北車站登場

火車站站務員「睡過頭未開門」旅客錯過班車　台鐵申誡處分

快訊／台南市善化區民宅火警　屋內救出3人送醫

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

快訊／坎城影后雪莉杜瓦離世！享壽75歲　拍完《鬼店》被爆崩潰退圈

台積電德國建廠、輝能科技前進法國　林佳龍：歐盟對台灣的支持力道越來越大

鄭文燦收押禁見　國民黨：哀矜勿喜

一半的人都做過！5個「敷面膜壞習慣」　恐讓膚質越來越糟

桃園捷運綠線八德區通風豎井工程　首採管冪工法穿越百年大圳

推廣在家使用客語交談！　桃園客語家庭募集計畫啟動

鄭文燦早知檢調偵辦內容被收押　律師：不能先沙盤推演喔？

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

地方熱門新聞

桃園捷運綠線首次管冪工程　穿越百年大圳

林口長庚赴不丹義診　喇嘛及居民們來求診

透過手工西服產業體驗營　男子實現轉職夢

賴清德總統參與全國童軍大露營開幕

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

推廣在家講客語　桃園客語家庭募集計畫啟動

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

捷運幸福站立體停車場今起免費

東海仙氣4姊弟爆紅　7/12合體台中鍋烤節

施彥廷：桃園是台灣最亮麗城市

基隆全民運動場館全面修繕　獲核定1億8616萬

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

18度C巧克力工房、龍鳳宮月下老人祠合推月老禮盒

更多熱門

相關新聞

技術翻轉人生　謝富生從叛逆少年到大學生

技術翻轉人生　謝富生從叛逆少年到大學生

目前就讀於北科大能源與冷凍空調工程產學訓專班一年級的謝富生，曾是一位不學無術的叛逆少年，在勞動力發展署桃竹苗分署協助下，參加職業訓練磨練技術，考取丙、乙級技術士證書及同等學力翻轉人生，實現考進大學迎向成功的夢想。

新北培訓60位動檢員　為動保注入新血

新北培訓60位動檢員　為動保注入新血

桃園都更培訓課程　10/16-17舉行

桃園都更培訓課程　10/16-17舉行

水環境巡守隊員參與種子教師培訓

水環境巡守隊員參與種子教師培訓

勞動信託制成立　就業職訓用點力

勞動信託制成立　就業職訓用點力

關鍵字：

服裝產業培訓課程西服製作勞動力發展專業競爭力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

30人酒駕姓名、照片公布

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

鄭文燦進看守所　他曝「先確認肛門」：出來會瘦一圈

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

即／開5槍伏擊吳明達！33歲男遭羈押禁見

年輕人飄老人臭「恐是病」！置之不理會爆血管

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

即／鄭文燦到桃園看守所了　編號2350準備吃4菜1湯

佩佩站老街自拍「後方現詭異臉」自我安慰：一定是面具

35歲男GG突冒「紅色水泡」！竟是長皮蛇

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面