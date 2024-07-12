透過「手工西服產業體驗營」　男子實現轉職夢

▲陳和平老師在工作坊指導學徒李建曄製作西服。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為培育服裝產業專才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」辦理「手工西服產業體驗營」，邀請到西服界的資深達人、同時也是「格蘭訂製西服」負責人陳和平擔任導師，結合客戶接待、經營管理及量身製作等實務訓練，提升學員的專業競爭力。

參與體驗營的學員李建曄，透過這段學習過程，不僅獲得實用的西服製作專業技能，也成功進入西服產業就業，實現自己的職涯夢想。雲林子弟李建曄，從小便對服裝穿搭充滿熱情；大學時就讀生活應用科學系期間，雖有涉獵部分服裝課程，但缺乏服裝製作技能。

畢業後，懷抱著想要進入服裝產業的夢想，北上求職，雖然渴望找到與服裝製作相關的職位，但因技能不足，只能退而求其次先在手工訂製西服店從事業務工作，負責客製化服務和試穿調整等業務接待工作，在這段四年的工作職涯中，他逐漸有機會跟著師傅學習打版技術，為了學好技術，他常利用下班之餘的時間，勤加練習。

意識到自己在全訂製西服製作技術的不足，李建曄於111年參加桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」舉辦的「手工西服產業體驗營」。課程邀請「格蘭訂製西服」負責人陳和平老師擔任導師，在48小時的課程系統教學，包括車縫手縫、量身採寸、縫製胚衣、試穿修正及體型講解、洋服事業經營及生存法則、打版製圖，帶領學員認識產業技術及未來發展性。

課程中，李建曄積極學習，也因表現優異，結訓之後獲得陳和平老師的僱用，如願進入「格蘭訂製西服」工作，從學徒做起，深知製作全訂製西服不論是在量身、打版、試穿補正及製作上，都非常要求精準，堅信陳和平老師的名言：「重複為成功之母」，他靠著每日努力練習，立志在西服製作領域取得突破，實現自己想在西服產業闖出一片天的夢想。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為促進服裝人才就業，也為了幫產業培育人才，「衣啟飛翔創客基地」每年辦理產業系列課程，並邀請服裝領域資深經理人、專家擔任職場引路人，協助新鮮人認識產業面貌、銜接產業技術，在正式就職前先體驗產業，了解自己的職涯適性並順利就業。

113年度產業系列課程包括:服裝產業先修班、禮服工作營、版型研究基礎工作營，歡迎對服裝產業有興趣的求職者，踴躍報名參加培訓，還有機會直接媒合就業，課程訊息可以透過「衣啟飛翔創客基地」臉書查詢及報名，或電洽03-5335055。