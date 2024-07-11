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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄不只「演唱會經濟」！國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

▲高雄市長陳其邁與西班牙LALIGA Cádiz CF(卡迪斯足球俱樂部)青少年選手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁與西班牙LALIGA Cádiz CF(卡迪斯足球俱樂部)青少年選手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年夏天，高雄楠梓球場迎來一群貴賓們，第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽，3日起一連五天在高雄盛大舉行！包括地主台灣及西班牙、日本、香港及菲律賓共97隊參賽，隊職員逾2300人，加上觀賽親友，總參與人數逾6000人，吃喝玩住，都在高雄創造超過七千萬的觀光效益！

本屆Formosa 7s賽事依年齡共分9組，集結西班牙、日本、香港及菲律賓共97隊參賽，隊職員逾2,300人齊聚角逐，三大比賽主會場橫跨楠梓文中足球場、高雄國家體育場球場及高雄大學足球場。隸屬西班牙甲級聯賽隊伍的「卡迪斯足球俱樂部」更派遣U12與U16兩隊來台參賽，比賽最終壓軸的U16組冠軍賽，代表西甲卡迪斯俱樂部（Cadiz CF）青訓隊參賽的U16代表隊，報了預賽1比4不敵台中惠文高中的一箭之仇，2比0驚險收下勝利，和也拿下U12組冠軍的兄弟隊，開心離開高雄。

▲高雄市長陳其邁與西班牙LALIGA Cádiz CF(卡迪斯足球俱樂部)青少年選手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲健身工廠團隊帶卡迪斯足球俱樂部的小球員到佛光山旅遊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁表示，足球是全球最盛行的運動之一，感謝柏文健康事業股份有限公司引進西甲學校青訓系統及聯賽制度，共同在高雄成立足球學校，讓小朋友在學習足球過程中受到最好照顧，進一步提升台灣足球水準，期盼未來能培育出更多足球明日之星。

為期五天的Formosa 7s結束之後，熱情的高雄當然要盡地主之誼，主辦方柏文健康事業帶著40位西班牙LALIGA Cádiz CF(卡迪斯足球俱樂部)的球員、教練，一天的城市city tour，上午的棧貳庫海上巡禮，下午的佛光山，都讓球員們留下難忘的高雄回憶！藉Formosa 7s讓足球與高雄美好連結，用足球和世界交朋友！

運發局局長侯尊堯，親自到棧貳庫碼頭，目送西班牙LALIGA Cádiz CF(卡迪斯足球俱樂部)的球員、教練登船，希望這一趟台灣之行，可以讓這些球員們認識台灣，進而喜歡台灣。

一座城市進入到成熟階段，功能完善之運動場必須同軌並進，而身為南台灣重中之重的高雄，推廣發展境內足球運動，要「穩定，培養年輕球員」，這是足球小種子計劃的基礎，柏文健康事業助一臂之力，第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽圓滿落幕，更感謝國泰世華銀行、東南旅遊、ENTES、太師傅、國光牌、Gratis FC，一同共襄盛舉，Formosa 7s2025年見！

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