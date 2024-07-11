2024上半年新書、電子書暢銷榜　漫畫大熱《排球少年》稱冠

▲博客來2024上半年新書暢銷榜TOP10，以漫畫/圖文書與心理勵志各占三席入榜最多，成為榜單最大贏家。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2024年已經過了一大半，上半年讀者最愛哪些書籍？博客來、樂天Kobo與讀墨電子書平台紛紛公布了各自的暢銷榜單，以冠軍書來說，《我可能錯了》、《蛤蟆先生去看心理師》在不同平台熱銷，是眾多讀者的心頭好之外，《排球少年！！10週年編年史 全》更在兩個月內熱賣萬本，魅力橫跨各年齡層，展現了讀者多樣化的閱讀偏好與市場趨勢。

根據博客來「2024上半年新書暢銷榜TOP10」，其中漫畫/圖文書與心理勵志類表現亮眼，各自佔據榜單3個名次。尤其集結豐富的情報，以角色成年樣貌繪製封面的《排球少年！！10週年編年史 全》掀起跨世代熱潮，不僅短短兩個月內銷量突破萬本，奪下第一，至今也仍是上半年熱搜關鍵字TOP1，隨6月電影中文配音版推出可望再添銷售動能。

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另外，人氣動漫《葬送的芙莉蓮》金句爆紅，最新集《葬送的芙莉蓮 12》關注度大增，銷量迅速攀升至第三。心理勵志入榜書單《我，刀槍不入》、《親密恐懼》、《今天不會都是壞事》三本內容迥異，展現閱讀口味多元化，也反映現代人透過療癒閱讀，走出情緒困境。台股傳奇交易員巨人傑首度出書，《巨人思維》吸引股民朝聖，登上半年新書榜亞軍。

博客來2024上半年(新書)暢銷排行TOP 10

1 排球少年！！10週年編年史 全 (首刷限定版)

2 巨人思維：沒有捷徑，只有努力，從零開始的股市交易員

3 葬送的芙莉蓮 12

4 我，刀槍不入：從街頭魯蛇到海豹突擊隊，掌控心智、力抗萬難的奇蹟

5 一如既往：不變的人性法則與致富心態

6 SPY×FAMILY 間諜家家酒 12

7 特殊傳說Ⅲ vol.08

8 親密恐懼：為什麼我們無法好好愛人，好好被愛？

9 抄寫英語的奇蹟：1天10分鐘，英語和人生都起飛

10 今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY史努比的定心禪智慧

▲《我可能錯了》拿下樂天Kobo台灣2024上半年暢銷榜冠軍。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo電子書公布2024年上半年Top10暢銷電子書籍排行榜，台灣銷售榜冠軍由《我可能錯了》拿下，這本書由隱居山林的經濟學家比約恩．納提科．林德布勞著作，藉由其十七年的森林寺院修行經驗，回到現代社會後，運用學到的智慧來面對人生的各種挑戰，深受讀者喜愛。

第二名《強風吹拂》以日本知名運動賽事「箱根譯傳」為背景，熱血與青春的故事，不但改編成同名漫畫、電影、動畫，好口碑也持續擴散，是直木賞作家三浦紫苑的代表作。

商業理財類別的《持續買進》與《一如既往》分別排名第三與第九，前者由尼克．馬朱利所作，以科學實證分析近百年的股市數據；後者則是全球暢銷書《致富心態》作者摩根．豪瑟的全新力作，他以各式案例帶讀者了解關於風險、機會、情緒與人性。

暢銷常勝軍《蛤蟆先生去看心理師》、《原子習慣》持續受到關注，分別排名第五、六名。其它入榜的還有驚悚懸疑小說《詭畫連篇》，情節巧妙布局引人入勝，獲得上半年暢銷榜第七名。

樂天Kobo台灣2024上半年電子書暢銷Top10

1 我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課

2 強風吹拂（二版）

3 持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法

4 化學課

5 蛤蟆先生去看心理師

6 原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則

7 詭畫連篇

8 底層邏輯：看清這個世界的底牌

9 一如既往：不變的人性法則與致富心態

10 都市型災害應變求生計畫：天災後才是危險的開始!?

Readmoo讀墨電子書2024年上半年暢銷榜中，前十大書籍不乏經典熟面孔重新排列組合，像是奪下前三名《蛤蟆先生去看心理師》、《我可能錯了》與《底層邏輯》，以及其他入榜的《原子習慣》、《持續買進》、《三體》、《全知讀者視角》等書，都是長青話題或銷售常勝軍，因此讓《隱蔽嫌疑人》與《一如既往》更顯難得，前者是香港推理名家陳浩基的最新作品，後者是《致富心態》作者的全新致富心法，分別拿下暢銷第八、第九。

Readmoo讀墨電子書觀察，小說仍是讀者最愛，再次有近四成文學小說攻佔2024上半年百大榜單，且偏好仍為推理、奇科幻，共有超過20多本落在相關類型。商管理財則有29本書入榜穩坐第二大，主題首重AI與效率彈性。另外，社會科學終於回到市場話題，進榜十本為第三大類，主題集中在兩岸、國際情勢與家庭關係。