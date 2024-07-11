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第64屆全國科展在台南　黃偉哲邀請全國民眾來體驗科學趣味

▲第64屆全國中小學科學展覽會將台南市大台南會展中心舉行，台南市長黃偉哲特地北上出席，與教育部主秘林伯樵、國立台灣科學教育館館長劉火欽共同揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第64屆全國中小學科學展覽會將台南市大台南會展中心舉行，台南市長黃偉哲特地北上出席，與教育部主秘林伯樵、國立台灣科學教育館館長劉火欽共同揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第64屆全國中小學科學展覽會將在7月22日至28日於台南市大台南會展中心舉行，11日市府於台北召開啟動記者會，介紹本次全國科展的重點及特色，並搶先曝光台南科學博覽會的科教攤位。

台南市長黃偉哲特地北上出席，與教育部主秘林伯樵、國立台灣科學教育館館長劉火欽共同揭開序幕，期盼全國各縣市的師生藉此次科展機會來台南相互切磋、學習。

黃偉哲致詞時首先感謝教育部，各校校長、老師與家長的支持，他表示，近幾年市府一直積極推動各式科學活動，以增進學生的科學素質，發展科學教育，十分榮幸台南能主辦本屆的科展盛會，相信必定很有看頭。

▲第64屆全國中小學科學展覽會將台南市大台南會展中心舉行，台南市長黃偉哲特地北上出席，與教育部主秘林伯樵、國立台灣科學教育館館長劉火欽共同揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲並向大家介紹，台南是文化古都，也是美食之都，更是科技新都，今年年初台灣燈會已吸引1,520萬人次來到台南，呼籲喜愛科學及美食的朋友，千萬不要錯過此次在台南舉辦的全國科展，共同來台南發掘未來國家的競爭力，期待全國民眾來台南走逛，看科展、玩科學、品台南。

教育局長鄭新輝表示，7月22日到28日的相關活動包含開閉幕典禮、科學博覽會、與大師有約講座、科學之旅、科展指導教師交流工作坊、科展之夜等多元精采的科學教育活動。

「科學教育博覽會」強調從作中學、從玩中學，會場設置4大主題館、5輛科教巡迴車、104個精彩的科教互動攤位，結合產、官、學、研資源，包括台灣微軟、國家實驗研究院、台灣智駕測試實驗室、國立成功大學等多個單位，每日也有限量扭蛋得大獎。「與大師有約」講座則邀請到國家太空中心主任吳宗信博士演講「追求台灣太空夢」，包括火箭回收、立方衛星到近期的低軌衛星通訊、太空短期旅行等話題。

另外，為了讓來自全國的參賽師生感受台南的精彩，市府規劃市區、山線及海線共9條「科學之旅」參訪路線，如山線的「上知天文下知地理」從山上水道博物館到南瀛天文館、海線的「生活考古科學三層派」從台鹽博物館到七股鹽山再到樹谷生活科學館、市區的「台南400美術史」從台南美術館到安平古堡再到德記洋行，每條路線以70人為上限，自開放報名後有5條路線不到半天就「秒殺」，報名非常踴躍，相信可以讓來自全國各縣市的師生深度感受台南之美。

教育局也補充表示，「科展指導教師交流工作坊」邀請指導科展已數十年的南市東光國小退休教師陳守仁分享如何指導科學主題研究。另外，為了讓參賽學生可以放鬆身心，「科展之夜」邀請到南市獲獎無數的表演團隊，包括國樂、戰鼓、韻律體操、有氧體操等精彩表演。

▲第64屆全國中小學科學展覽會將台南市大台南會展中心舉行，台南市長黃偉哲特地北上出席，與教育部主秘林伯樵、國立台灣科學教育館館長劉火欽共同揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國立台灣科學教育館長劉火欽也表示，全國科展參展作品來自全國各級中小學校，經地方科展後，選拔出優秀作品薦送至全國參展。今年各級學校科展作品達9,316件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4,451件，最後進入全國科學展覽會決選階段僅剩405件，僅有4%作品可參加全國賽，可見競爭之激烈。今年報名參展作者1,193位、指導教師643位，教育階段從國小、國中到高中，科展結束後，科教館也會將這些優秀作品彙編放在科教館網站，提供中小學教師豐富的教學研究參考素材。

11日記者會上率先曝光「科學博覽會」中的攤位，包括繞繩迷宮、磁力舞芭蕾、特斯拉線圈等，有趣又深富科學教育意涵，吸引現場民眾互動交流。

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