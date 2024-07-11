屏東天文講座-解密旅遊「星商機」　探訪隕石的奧秘

▲屏東縣政府舉辦屏東天文講座-解密旅遊「星商機」 。（圖／縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為創造「星空旅遊新商機」，分別於7月13日與7月20日14:00至16:00連續二個週末下午，在屏東縣立圖書館總館五樓演講廳，舉辦兩場次「天文講座」，講座中將介紹屏東適合安排親子星空旅遊的新景點，與剖析亞太地區星空旅遊市場及如何爭取屏東更多星商機。

縣府交旅處表示，首場訂於7月13日(六)14:00至16:00由台北市天文協會理事長劉志安主講「守護暗空-從暗空公園到屏東暗空小鎮」，將分享推動暗空計畫的艱辛歷程，以及提倡暗空保護不是消滅燈光，而是在同時以用路人安全的前提下，讓壯麗的銀河也能成為旅遊資產。

劉志安將於講座剖析屏東暗空小鎮的璀璨未來及屏東的「星商機」，並從日本、韓國、澳洲等天文消費市場的趨勢，解密台灣星空旅遊的新方向。

另親子共學已成為新一代家庭旅遊的新型態，7月20日(六)14:00-16:00將由屏東縣建國國小校長施世治主講「一起來向流星許願」，除分享親子家庭如何安排星空旅遊體驗與暢談流星雨的野外觀測，更首度開放讓民眾近距離「摸隕石」，讓大家有機會能親觸隕石。施世治將以幽默有趣的方式分享更多星空主題，包含：宇宙如何形成、太陽系怎麼來的、地球知多少與隕石密碼等，請大家要把握難得機會跟我們一起來追星。

交旅處說明，兩場天文講座採預先報名，預先報名的朋友，在當天13:30-14:00完成報到，並全程聽完講座，就有機會參加獲得價值超過2000元「雙筒望遠鏡」的抽獎活動，報名網址為： https://reurl.cc/Djr0VE ，動作要快喔。更多活動訊息歡迎到屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)、屏東GO好玩官方臉書、屏東GO好玩APP查詢。

