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120人獨木舟橫渡小琉球　挑戰體力+耐力極限

▲2024 獨木舟橫渡小琉球 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024 獨木舟橫渡小琉球 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府主辦運動i臺灣2.0 計畫「2024 獨木舟橫渡小琉球」，今(7)日在屏東青洲灣沙灘首度進行，120位愛好水域運動的民眾不分老少，挑戰以無動力的獨木舟橫渡至小琉球中澳沙灘的方式，探索大自然海洋文化，挑戰自我，展開難忘的海洋冒險。

▲2024 獨木舟橫渡小琉球 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024 獨木舟橫渡小琉球 。（圖／屏東縣政府提供）

縣政府表示，這次活動結合運動i臺灣2.0計畫水域活動，從5、6月份就開啟一連串海洋安全宣導、獨木舟技能、體能教學及獨木舟實作演練等水域安全課程，今天的重頭戲-獨木舟橫渡小琉球，有60艘獨木舟、120人共同橫渡小琉球，全程約11浬，橫渡時間約4小時，是一場體力與耐力的大考驗。

抵達小琉球後並進行SUP淨海活動，清理海上的漂浮垃圾，愛運動同時也以行動熱愛大自然，活動邀請屏東身心障礙-視障親友團隊共襄盛舉，最吸睛且彰顯人性光輝與生命鬥志的團隊，以熱血無礙的精神橫渡小琉球，期盼藉此鼓勵更多的身心障礙者走入陽光與大自然，踏入運動的行列，讓「愛運動˙動無礙」的社會氛圍傳遞出去。

該活動同時為「113 年全民運動會在屏東-運動觀光系列 活動」之一，活動參與者只要在合作店家消費，憑發票登錄活動官網，有機會抽Apple watch；並在活動過程中捕捉「海上運動、大 海、日落、沙灘」等影像，剪輯30秒至3分鐘的情境式短片，有機會獲得最高 3 萬元的高額獎金。

活動詳細內容可於「屏東縣體育發展中心」臉書粉絲專頁或活動官網(https://reurl.cc/8vWGOX)查詢。

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