延宕32年！屏東縣府助崁頂李隆宮不動產回歸法人名下

▲崁頂鄉李隆宮 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府據此積極協助縣內宗教團體解決產權登記問題，截至113年6月止，2年內核定29件，其中，複雜的崁頂鄉李隆宮於112年完成限制登記，讓延宕32年的不動產，終於回歸登記在法人名下，也讓信徒們了了一樁心願！

縣府民政處長鄭文智表示，宗教團體財產主要來源為社會大眾捐資，具有公眾財產性質，過去宗教團體在購置或受贈不動產時，未能完成登記立案、受到法律規定限制或無力負擔相關移轉稅賦等因素，而以自然人名義登記。

他說，隨時間推移，一旦登記名義人死亡後，導致繼承人與宗教團體間對於不動產所有權歸屬問題，常常引發糾紛、耗費大量司法及社會成本，甚至使具有公眾財產性質的不動產淪為私人所有，違反社會大眾捐資的本意，因此，自暫行條例推行期間，縣府除召開說明會，也至各鄉鎮輔導廟方送件、教導建檔並協助申請權利歸屬審認，以保障宗教團體權益，減少私權糾紛。

崁頂鄉李隆宮，據地方耆老回憶，200年前僅搭建一座小廟，膜拜延平郡王愛將李將軍(李府千歲)，許多善男信女前來膜拜，絡繹不絕。民國80年，信徒們慷慨捐地贈予宮廟，當時法律知識不普及，因而登記在村長名下，近年隨著產權意識逐漸抬頭，信徒們為保障受贈土地權益，108年透過信託方式登記，直至111年內政部暫行條例推出後，在縣府民政處通知與協助下，李隆宮於112年完成限制登記。

對於延宕32年後完成權利歸屬審認，讓李隆宮負責人開心直說，終於邁向新的里程碑，雖然目前農牧用地僅能列管為補辦登記寺廟，但完成權利歸屬審認就是好的開始，特別感謝民政處積極協助相關文書流程，期待今年能完成興辦事業計畫，將農牧用地申請變更為宗教事業用地，取得正式寺廟登記證。

縣府表示，屏東縣已完成權利歸屬審認29件，李隆宮是縣內唯一使用信託的方式登記，直至內政部推行暫行條例期間，才讓不動產回歸名下，完成權利歸屬審認。而為讓寺廟土地合法化，依法規規定農地不得由宗教團體承受，僅能取得補辦寺廟登記證，若為農牧用地的廟宇，縣府會持續輔導變更為宗教用地，讓廟宇取得用地合法。