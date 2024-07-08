獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府將加強水域安全防護

▲獨木舟橫渡小琉球 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府7日上午舉辦獨木舟橫渡小琉球活動，108名民眾響應參加，兩人一艘獨木舟，自東港青洲灣沙灘橫渡至小琉球中澳沙灘，當日海象不佳，獨木舟團隊偏離預定航線，主辦單位隨即啟動活動安全計畫並尋求海巡支援，共計55人被救到岸上安置，所幸參與人員全數平安，縣府強調，未來辦理水域活動，將邀集相關單位共同討論，加強事前訓練與戒護措施，確保民眾的安全。

屏東縣體發中心表示，7日依氣象專家風險評估，活動照常舉行，上午6時許獨木舟團隊啟程後因海象不佳，16人頭暈不適，由主辦單位的9米救護艇先行載回青州灣，同時尋求海巡人員支援戒護，其餘92人繼續划往小琉球，約9時吹颳南風且浪很大，獨木舟團隊偏離預定航線，無法在預定時間10時30分抵達中澳沙灘，縣府隨即啟動活動安全計畫，39人搭載海巡艇至小琉球白沙漁港。

屏東縣體發中心表示，航程全程約11浬，橫渡時間約4小時，雖有許多人因身體不適被救回岸上，但成功橫渡者多數上岸後稍事休息，仍繼續參與原訂下午的SUP體驗及淨灘活動。

屏東縣體發中心表示，活動事前安排一連串訓練課程，內容包括生態旅遊、獨木舟安全、技能暨體能教學，並在大鵬灣帆船基地進行實作。縣府也事先規劃安全措施，協請海巡隊待命，並強調爾後規劃是類水域活動，將邀集相關單位共同討論，加強戒護措施，也將持續推廣水域安全知識及水域救生教育，確保民眾的安全。