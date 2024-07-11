澳門保安局遭網路攻擊　警局、消防局網站全停擺

▲澳門大三巴牌坊。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門保安司10日遭到網路攻擊，下屬治安警察局、消防局、保安部隊事務局等多個官方網站於晚間8時後一度停擺。目前各網站恢復正常運作，澳門司法警察局已啟動刑事調查工作，追查犯罪源頭。

澳門保安司10日晚間10時半發文表示，因受到來自海外的分散式拒絕服務攻擊（DDoS），導致自晚上8時起，保安司司長辦公室、治安警察局、消防局、保安部隊事務局及保安部隊高等學校等網站服務受阻，當局現正聯同電信營運商開展應急處理，盡快恢復受影響服務。

澳門保安司指出，同時，司法警察局已啟動刑事調查工作，追查犯罪源頭。

澳門保安部隊事務局11日凌晨1時半發文提到，經阻隔分散式拒絕服務攻擊的供應商與保安部隊技術人員修復後，約於10日晚上8時45分上述網站服務已恢復正常，但經澳門電訊的網路仍然不能訪問上述網站、而透過其他電訊營運商的網路能正常訪問上述網站。

澳門保安部隊事務局說，澳門電訊技術人員在修復過程中未能即時作出適當處理，之後經該公司修復後，約於10日晚上11時13分，透過澳門電訊的網路也可正常訪問上述網站服務。

保安部隊事務局還說，已責成提供阻隔分散式拒絕服務攻擊之澳門電訊徹查有關事件、要求提交報告及改善方案，避免同類事情再發生。