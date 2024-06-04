策劃駭客攻擊帛琉？　陸外交部：希望有關國家作出符合利益的決定

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

外傳友邦帛琉2024年3月被駭客攻擊，超過2萬份政府文件外洩，包含台帛關係細節的文件。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，所有跡象都指向是中國策畫網攻。對此，大陸外交部回應，希望有關國家盡快作出符合自身利益的決定。

4日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，台灣的邦交國帛琉表示受到了中方的網絡攻擊。請問中方對此有何回應？

毛寧表示，「我不了解你提到的具體情況。作為原則，中方一貫反對並且嚴厲打擊任何形式的網路攻擊。」

她強調，「台灣是中國的一部分，我們希望有關國家早日看清一個中國的國際大勢，盡快作出符合自身利益的決定。」

據《紐約時報》報導，由350個小島所組成的島國帛琉，近年在美中角力下對美國的重要性大增。今年，華府剛與帛琉敲定計畫，打算在未來20年為帛琉提供9億美元的援助。然而，就在美國與帛琉雙方即將簽署相關協議前幾個小時，帛琉遭到了大規模網路攻擊，政府逾2萬份文件慘遭駭取。

數周後，帛琉被駭的文件出現在了暗網上，讓美國在帛琉的軍事設施規劃、訪問過帛琉的日本海軍艦艇船員名單，以及詳細呈現帛琉與台灣的密切關係的數百份文件全被曝光。