台灣遊客傳在香港遭搜查　陸委會示警：赴港澳風險升高

▲香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會11日表示，近期傳出多起國人在香港街頭、地鐵遭港警盤查，並被要求出示證件及翻查隨身包包之案例，提醒國人留意當地法規，隨身攜帶證件，急難可聯繫駐港澳辦事處，行前至動態系統登錄，讓出遊多一份安心與保障。

陸委會指出，依照港澳當地法令規定，警務人員在任何時地發現行為可疑人士時，可以防止、偵察或調查罪行之目的，截停並要求該人士出示身分證明文件供查閱，如合理懷疑有犯罪之虞時，更可進行搜查，如未能出示身分證明文件或配合搜查，即有可能構成違法。

陸委會提醒，「國人留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，及避免誤觸當地法規禁令，如遇急難事件，可聯繫陸委會駐港澳辦事處尋求協助。」

▼香港「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）



陸委會提到，為強化國人安全保障，陸委會官網已設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒國人港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範不同，切勿攜帶瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍等違禁品。

陸委會說，同時因應香港「維護國家安全條例」及「港版國安法」之實施，赴港澳風險升高，陸委會持續觀察相關執法情形，於官網揭露相關案例資訊，提醒國人留意可能引發的人身安全風險及應注意之事項，審慎以對。

陸委會建議，國人前往港澳前，可多瀏覽官網資訊，行前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄個人資料及聯繫方式，以利政府必要時可即時提供協處。

陸委會還說，港澳駐處設有24小時緊急聯絡電話；如果赴香港國人或台商、台灣鄉親在香港遭遇問題，可撥打本會香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）急難救助電話（852-61439012）；赴澳門國人或台商、台灣鄉親在澳門遭遇問題，可撥打澳門辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）急難救助電話（853-66872557）。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

