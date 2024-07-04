　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農！蛋價調整優惠再一波

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯快閃10天「香蕉全面75折起」。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

受到酷暑影響，香蕉產地價格下跌！全聯與農糧署及南區分署共同推廣香蕉，7月5日到7月14日為期10天，祭出「香蕉全面75折起」。另外因為蛋價調整，全聯人氣商品「阿薩姆茶葉蛋」再推優惠，7月12日到7月25日單包原價65元，促銷只要55元，任2包再折10元。

全聯表示：「農民有事，就是全聯的事！」由於近期天氣炎熱，盛產多汁水果；加上學校放暑假，營養午餐需求銳減，香蕉相對水分較少，買氣也受到影響，產地價格也下跌。為了確保產地品質與價格，農糧署及南區分署與全聯攜手一同推廣香蕉。

▲▼賣場促銷。（圖／業者提供）

▲7月5日到7月14日為期10天「香蕉全面75折起」。（圖／業者提供）

7月5日到7月14日為期10天「香蕉全面75折起」，包括產銷履歷香蕉單袋原價89元，特價69元，現省20元！其中產地蕉如南投蕉、屏東蕉、蕉滴滴、壹把蕉(金)等，原價每袋59元，促銷價每袋48元。裸賣香蕉原價39元/台斤，促銷29元/台斤。

另外，因應近期蛋價調整，全聯再次替民眾省荷包，人氣品「阿薩姆茶葉蛋」再祭出優惠，7月12日到7月25日單包原價65元，促銷價只要55元，任兩包再現折10元，平均一顆僅8.3元，降價超有感！

▼拆封即食的「阿薩姆茶葉蛋」7月12日到7月25日促銷優惠。（圖／業者提供）

▲▼賣場促銷。（圖／業者提供）

●美廉社周末促銷

美廉社7月5日到7月7日推出周末促銷優惠，3天限定「大杯經典美式買1送1」，自備環保杯再省5元。

▲▼賣場促銷。（圖／業者提供）

▲美廉社7月5日到7月7日「大杯經典美式買1送1」。（圖／業者提供）

周末促銷還有「舒跑鹼性離子水」850ml，促銷任2瓶35元（市價29元/瓶）、「可樂果」促銷任2包42元（市價30元/包），讓消費者在巷口就能搶購省一波！

▲▼賣場促銷。（圖／業者提供）

▲美廉社周末促銷優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

ET快訊
快訊／高金素梅宣布散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」
嘉義出土5具2500年前骨骸　驚見古人吃「檳榔」
新竹女撿到iPhone！1個月後「定位飛到廣東」下場曝
台中6死大樓「又堆滿回收物」！　法拍價腰斬
「大進滿88」船長高血壓又糖尿病　家屬憂缺藥：盼赴陸探視送藥
李芷婷首揭「分手男友真相」　哭一個月求醫：我太幼稚天真
快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農！蛋價調整優惠再一波

錯過再等4年！《中華電信生活節》大手筆力挺中華隊　加碼送法國豪華雙人遊

7-11最新「周末優惠」搶先看！咖啡第2杯10元、泡麵買1送1

歐美正流行思緒保養！大型美式賣場線上夯物6／28起實體開賣

GOMO PET FOOD最懂寵物需求　讓毛孩能享受安心呵護

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」！擬真人偶展示區粉絲必朝聖

米其林餐廳「請客樓」經典美食全家重現！麻油雞飯糰搭指定飲品限時特價59元

蠟筆小新鐵粉必收！全聯5款超萌周邊　買飲料冰品積分樂換購

【廣編】JOY COLORi未來鑽石攜手小王子！全新聯名帶你探索永續時尚的奇幻旅程

全家限定「台東紅烏龍茶葉蛋」！只有40門市吃得到　限時第2顆6折

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農！蛋價調整優惠再一波

錯過再等4年！《中華電信生活節》大手筆力挺中華隊　加碼送法國豪華雙人遊

7-11最新「周末優惠」搶先看！咖啡第2杯10元、泡麵買1送1

歐美正流行思緒保養！大型美式賣場線上夯物6／28起實體開賣

GOMO PET FOOD最懂寵物需求　讓毛孩能享受安心呵護

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」！擬真人偶展示區粉絲必朝聖

米其林餐廳「請客樓」經典美食全家重現！麻油雞飯糰搭指定飲品限時特價59元

蠟筆小新鐵粉必收！全聯5款超萌周邊　買飲料冰品積分樂換購

【廣編】JOY COLORi未來鑽石攜手小王子！全新聯名帶你探索永續時尚的奇幻旅程

全家限定「台東紅烏龍茶葉蛋」！只有40門市吃得到　限時第2顆6折

熱浪侵襲捐血人潮銳減　南部地區醫療用血告急

她用「殺蟑神器」一噴飛天大蟑螂秒死！網推爆：毫不費力

薔薔送憂鬱症爸2犬「遭網炎上不負責」！　親還原風波：剛好是一個機緣

金惠奫現身機場「髮型挨罵太土」網驚呆　粉絲氣哭：叫造型師出來

車庫借人擺2耗電怪！電費原本66元「爆增近3千」　全場不意外

南投市人瑞陳翠英過世享壽100歲　縣議員孫子拍片回顧杏壇貢獻

喊高金素梅換會議室無效　王定宇談理由：不能想在哪宣告就宣告

林心如「看新聞才知」閨蜜陳妍希爆婚變　曝上次見面…已是半年前

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

消費熱門新聞

「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

7-11最新「史努比福袋」19款一次看

7-11最新「周末優惠」搶先看！

限時7天！超商「4款咖啡飲品優惠」來了

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

移工1困難不敢點咖啡！全家打造友善賣場

中華電信生活節大手筆力挺中華隊

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」

麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

韓國超夯「黑蒜炸雞」台灣吃得到了

全家限定「台東紅烏龍茶葉蛋」第2顆6折

「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」隱藏細節一次告訴你！

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面