全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農！蛋價調整優惠再一波

▲全聯快閃10天「香蕉全面75折起」。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

受到酷暑影響，香蕉產地價格下跌！全聯與農糧署及南區分署共同推廣香蕉，7月5日到7月14日為期10天，祭出「香蕉全面75折起」。另外因為蛋價調整，全聯人氣商品「阿薩姆茶葉蛋」再推優惠，7月12日到7月25日單包原價65元，促銷只要55元，任2包再折10元。

全聯表示：「農民有事，就是全聯的事！」由於近期天氣炎熱，盛產多汁水果；加上學校放暑假，營養午餐需求銳減，香蕉相對水分較少，買氣也受到影響，產地價格也下跌。為了確保產地品質與價格，農糧署及南區分署與全聯攜手一同推廣香蕉。

▲7月5日到7月14日為期10天「香蕉全面75折起」。（圖／業者提供）

7月5日到7月14日為期10天「香蕉全面75折起」，包括產銷履歷香蕉單袋原價89元，特價69元，現省20元！其中產地蕉如南投蕉、屏東蕉、蕉滴滴、壹把蕉(金)等，原價每袋59元，促銷價每袋48元。裸賣香蕉原價39元/台斤，促銷29元/台斤。

另外，因應近期蛋價調整，全聯再次替民眾省荷包，人氣品「阿薩姆茶葉蛋」再祭出優惠，7月12日到7月25日單包原價65元，促銷價只要55元，任兩包再現折10元，平均一顆僅8.3元，降價超有感！

▼拆封即食的「阿薩姆茶葉蛋」7月12日到7月25日促銷優惠。（圖／業者提供）

●美廉社周末促銷

美廉社7月5日到7月7日推出周末促銷優惠，3天限定「大杯經典美式買1送1」，自備環保杯再省5元。

▲美廉社7月5日到7月7日「大杯經典美式買1送1」。（圖／業者提供）

周末促銷還有「舒跑鹼性離子水」850ml，促銷任2瓶35元（市價29元/瓶）、「可樂果」促銷任2包42元（市價30元/包），讓消費者在巷口就能搶購省一波！

▲美廉社周末促銷優惠。（圖／業者提供）

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