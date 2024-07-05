請支援防疫！全聯開賣快篩5千劑　保健補品優惠、漱口水買1送1

▲全聯開賣快篩試劑，也推出保健精補品、口腔清潔用品優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

新冠夏季大流行，許多「天選之人」紛紛在這波破功，台大公衛也預估7月中至8月將達另一波高峰！全聯為支援防疫，今（5）日起陸續於全台門市販售快篩試劑，其他防疫用品如口罩、酒精、酒精濕巾也持續熱賣，並有保健品、雞精等精補品優惠，而關鍵時刻如「漱口水、牙膏」等口腔衛生清潔用品祭出「買1送1」。

隨著確診人數激增，快篩需求也跟著提高，全聯7月5日起陸續於全台各門市販售快篩試劑，而離島門市將於7月9日開賣，「台塑生醫家用新型冠狀病毒-抗原快速檢驗試劑SC0001A(1入)」售價95元，另針對雙北地區同步販售「飛確RV2家用新型冠狀病毒-抗原快速檢驗試劑(2入)」售價185元。預計全台供貨約5千劑，數量有限，提醒有需要的民眾可把握機會選購。

面對疫情來勢洶洶，全聯在7月5日～7月11日期間也祭出各種保健品、精補品優惠，支援提升免疫力。「克補加強錠(+鐵/+鋅)」60+30錠每組705元，有8種維生素B群，每天一錠不到7.9元。而維持腸胃道健康也有助於提升整體機能，業者推薦有7種益生菌的「善存3效順暢益生菌粉末顆粒（2gx40入）」，每盒799元。

7月5日～7月11日還推出合購優惠，凡購買善存/挺立/克補任一件，加購冷藏鮮乳任一件現折40元，單筆不累折。同樣是幫助腸胃順暢「加仕沛益菌酵素PX Plus粉（3.5gx36包）」單盒799元，2盒999元，等於平均每盒不到500元。「加仕沛/哈克麗康」全系列，單筆每滿888元，現折100元。

▲全聯也推出保健精補品優惠。（圖／全聯提供）

想喝雞精補體力，「白蘭氏雙認證雞精（68mlx19入）」每盒959元，買2盒優惠只要1726元，平均每盒863元。喜歡滴雞精的消費者，則推薦「白蘭氏萃雞精膠原蛋白菁萃（42mlx9入）」單盒959元，2盒1888元，平均每盒944元。

7月5日到7月11日買白蘭氏再享好禮3重送，第1重：單筆每滿1000元，現折100元（單筆可累折，不含預購)。第2重：單筆滿399元還可登錄發票，抽全聯禮券1000元（限30名）。第3重：只要買白蘭氏雞精系列任一商品，周周抽市價超過2萬的BALMUDA微波烤箱（限量6台）。

而在防疫關鍵時刻，良好口腔衛生習慣不能少，7月5日到7月11日全聯同步推出口腔清潔品優惠，單筆每滿299元，現折30元（單筆可累折，限實體門市），同時單筆加購口香糖任一件現折5元。

多款口腔清潔品買1送1，把握檔期優惠一次買最划算！「刷樂專業護理漱口水（蜂膠護齦/草本修護/抗敏感 500ml）」單瓶特價176元，買1送1，平均每瓶只要88元。「高露潔全效牙膏（牙齦專護/淨化口氣）110g」每支特價199元，買1送1，平均每支100元。「牙周適牙齦護理牙膏（深層潔淨/草本修護）80~90g」單條178元，任2條特價318元，平均每條159元，再加贈20點。

▼全聯7月5日到7月11日，保健精補品、口腔清潔用品優惠。 （圖／記者林育綾製）