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社會 社會焦點 保障人權

一中商圈警察追詐欺犯！賣假金條「太便宜露餡」　他跑100m累了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名賴男在一中商圈跟人面交假黃金露餡，員警當街追人逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名男子跟賴姓賣家相約一中商圈面交金條，結果發現「價錢超低」，認為賴男可能販售假黃金，立即通報警方。結果賴男一看警察到場，馬上拔腿狂奔，員警則大喊：「你跑不贏我的啦！」順利逮人，也查出原來他是詐欺通緝犯。

第二警分局育才所指出，5日17時許接獲民眾報案，稱有買賣糾紛，原本市價應該要20萬的金塊，對方卻只販售10萬，等於是市值半價，認為有異常。2名員警到場後，賴男卻立刻狂奔，員警跟賴男就在一中商圈追逐。員警大喊：「麥造！你跑不贏我的」，引來商圈人潮注目，賴男跑得上氣不接下氣，見難以脫身，只好停下腳步，坦承通緝身分，乖乖就逮。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

經查，賴男是遭桃園地檢通緝的詐欺犯，賴男自知通緝身分不得見光，才會看到警察就心虛開溜。全案將依法送辦，並解送桃檢歸案。

第二分局長周俊銘表示，維持社會治安為警察之職責，尤其詐欺犯罪問題，深切影響民眾生活，迫害國人財產安全甚鉅，警察各項勤務也持續展現打擊犯罪決心讓「人民有感」，不法分子切勿心存僥倖，警察絕對秉持嚴查究辦的精神，展現政府維護治安的決心。

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