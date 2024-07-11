40小時不睡狂賺錢！拚命運將險被騙220萬　台中警及時阻詐

▲陳男誤信網路詐騙訊息，到郵局欲匯款220萬元，警方到場及時阻詐。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓計程車司機誤信網路假房產投資訊息，急著到郵局要將220萬元匯到指定帳戶，經行政人員察覺有異報警處理，警方到場苦勸這是詐欺集團慣用手法，別將血汗錢輕易交給不認識的人，陳男才終於放棄匯款，陳男女兒十分感謝警方及時阻詐。

台中市第一警分局繼中派出所5日上午11時接獲銀行來電，稱有民眾疑遭詐騙，巡佐巫財烈、警員林志雄立刻前往協助。

據了解，陳男（40歲）從事計程車司機，每天辛苦跑車賺錢養家，甚至連續工作40多小時沒睡，就為了讓家人衣食無虞。

陳男跟警方說，日前他一個認識的朋友，介紹1名大陸網友給他認識，網友約他一起投資房地產，從中賺取利潤，並要求陳男到郵局匯款220萬元到指定帳戶；網友還教他，一定要告知行員，是自己要買房子。

警方調查後，確認這是詐欺集團的常用手法，勸說陳男不要將自己的血汗錢輕易交給詐團，最後陳男放棄匯款，警方也跟女兒說，要多關心爸爸平時的網路交友狀況，不要讓爸爸再次上當。

第一警分局呼籲，這類交友投資詐騙手法多會利用手機的便利性、線上交友軟體的盛行，許多被害人可能會一時誤認信以為真，但在完全不清楚對方來歷，甚至沒有見過面、看過長相的狀態下，輕易將財產轉到國外，風險極高，呼籲民眾在遇到可疑情況時務必多聽、多查證，亦可撥打165防詐騙專線確認，避免悲劇發生。