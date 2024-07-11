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社會 社會焦點 保障人權

苗栗山谷回填10樓廢土變成山　檢察長率隊宣示打擊不法決心

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮聯港里鄰近台61線一處山谷，今年3~5月間遭不法業者密集傾倒近3萬立方米的營建剩餘土方，累積高度約10層樓，檢警收押吳姓嫌犯後，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙為宣示政府打擊違法傾倒廢棄土方決心，今（11）日率隊到現場勘察，強調持續追訴業者等刑責外，也要求行政機關責付業者清運廢土，恢復原有面貌，未來也將採取霹靂手段，務使濫倒廢棄物案件，在苗栗徹底絶跡。

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（中）上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗地檢察署檢察長蔡宗熙，上午9時率領主任檢察官劉偉誠、苗栗縣警察局長陳世煌、環保局長陳華盛、農業處副處長蔡政新、水利處副處長黃文璋及相關所屬業管人員，前往後龍鎮龍港段某地號山坡地，共同會勘遭不法業者自斜坡往山谷處，回填大量包含營建剩餘土石方的案發現場。

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

▲後龍鎮被傾倒廢土山谷佔地約2公頃。（圖／苗栗地檢署提供）

蔡宗熙身先士卒，帶領媒體深入斜坡底層，抬頭仰望看到三個階層、總高約10樓的廢棄土山，說明營建廢棄土方夾帶鋼筋、磚塊等廢棄物，擔心深層夾雜事業廢棄物，蔡並強調縣長鍾東錦重視廢棄物和土方傾倒問題，檢警和縣府等單位會繼續追查、阻止不法。

檢察長蔡宗熙說，坊間營建剩餘土石方每車運費1萬，初估這片面積約2公頃的山谷，至少被傾倒2~3千台廢土，不肖業者至少獲利2~3千萬，是苗檢近期查獲最大廢土個案，今天率隊會勘，主要宣示打擊廢棄物決心，檢警會持續追訴業者、車隊和地主刑事，要求各該行政主管機關，分別就水土保持、山坡地保育及廢棄物清理等主管事項，追究相關行政責任，合作責令業者擬定清運計劃（或負責清運費用），務必清除完畢，回復原始地貌。

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

環保局長陳華盛表示，初步認定現場為營建剩餘土石方，堆置地方不當觸犯廢棄物清理法27條、罰款1200~6000元；蔡政新表示，山坡地保育區農牧用地，觸犯區域計劃法、已移送地政機關裁罰；黃文璋表示，違反水土保持法已移送地檢署偵辦，5月繼續違規已扣押2部怪手。

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

▲後龍鎮一處山谷被傾倒廢土宛如一座山。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

▲檢警日前查扣2部怪手。（圖／苗栗地檢署提供）

地檢署指出，檢察官彭郁清指揮刑事局中打、苗栗縣刑大、苗栗分局、保七總隊等單位，追查不法業者數月後，今年6月25日會同環境部中區環境管理中心現場會勘，並同時搜索多處地點，傳喚、拘提被告及證人共計6人到案說明，查扣二台挖土機等機具及扣得相關證物。檢察官訊問後認吳姓被告涉嫌違反廢棄物清理法等罪名犯罪嫌疑重大，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午率隊，會勘後龍鎮被傾倒廢土案，宣示打擊不法的決心，部份表土已流失。（圖／記者楊永盛攝）

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