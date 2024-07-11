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大陸 大陸焦點 特派現場

陸證監會下「限空令」　即日起暫停借券

▲▼股票,股市,股民,股市,下跌,熊市。（圖／CFP）

▲大陸股市近年表現低迷，許多投資人都滿腹怨氣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方再度出招打擊股市空頭，大陸證監會10日宣布，從11日起實施暫停轉融券（借券）業務，並於22日起將融券保證金比例由不得低於80%上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低於100%上調至120%。

大陸證監會在公告中提到，為切實回應投資者關切，維護市場穩定運行，經充分評估當前市場情況，依法批准「中證金融公司」暫停轉融券業務的申請。

大陸證監會表示，2023年8月以來，證監會根據市場情況和投資者關切，採取了一系列加強融券和轉融券業務監管的舉措，包括限制戰略投資者配售股份出借，上調融券保證金比例，降低轉融券市場化約定申報證券划轉效率，暫停新增轉融券規模等；同步要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，持續加大對利用融券交易實施不當套利等違法違規行為的監管執法力度。

大陸證監會指出，截至2024年6月底，融券、轉融券規模累計下降64%、75%。融券規模佔A股流通市值約0.05%，每日融券賣出額佔A股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，為暫停轉融券業務創造了條件。

大陸證監會強調，「此次調整對存量業務分別明確了依法展期和新老划斷安排，這有助於防範業務風險，維護市場穩健有序運行。」

大陸證監會說，下一步，證監會將深入貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，堅持問題導向和目標導向，始終將維護制度公平性和提升市場內在穩定性放在突出位置。

大陸證監會還說，同時將根據市場情況，加強日常監管和逆週期調節，對不當套利等違法違規行為從嚴打擊，保障市場穩定運行，切實維護投資者利益。

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