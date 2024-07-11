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秋冬新冠疫苗選定JN.1！10／1開打規劃一次看「和XBB要間隔12周」

▲▼新冠、流感疫苗接種計畫。（圖／疾管署提供）

▲新冠、流感疫苗接種計畫。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬要使用的新版新冠疫苗確定採購單價JN.1疫苗，接種規劃也揭曉。疾病管制署昨（10）日宣布，將採購550萬劑莫德納JN.1疫苗，和公費流感疫苗一樣在10月1日分兩階段開打，以風險較高11類族群優先，其餘民眾則會於11月1日起開打。值得注意的是，若已經接種XBB疫苗者，需間隔84天，近3個月後才能接種JN.1疫苗。

全球新冠疫情持續，目前主流變異株包含JN.1、KP.2等，針對秋冬新版的新冠疫苗，WHO建議疫苗抗原為JN.1，而美國則建議疫苗要使用更新的變異株KP.2，本周二傍晚衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)開會對疫苗選株進行討論，最後建議採購單價JN.1疫苗。

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▲▼疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署長莊人祥說明，考量併同接種可提升接種率，降低併發COVID-19及流感重症發生風險。今年10月1日起單價JN.1疫苗將與流感疫苗同步分兩階段開打。由於今年秋冬供應之莫德納疫苗12歲以上為單劑型(0.5mL/劑)，12歲以下為多劑型(0.25mL/劑/每瓶10劑)，相關接種期程及建議如下：

一、接種時程與對象：

(一)第一階段(今年10月1日起)：同流感疫苗第一階段實施對象，這之中包含年長者、嬰幼兒、學童等11類人。

(二)第二階段(今年11月1日起)：滿6個月以上民眾(未列在第一階段實施對象)。

二、接種建議：

(一)滿6個月至4歲幼兒：

1.未曾接種COVID-19疫苗者接種2劑，2劑間隔4週(28天)以上；

2.曾接種COVID-19疫苗者接種1劑，與前1劑間隔12週(84 天)以上。

(二)滿5歲以上兒童、青少年及成人：接種1劑，曾接種COVID-19疫苗者與前1劑間隔12週(84 天)以上。

▲▼新冠新疫苗供貨情形說明。（圖／疾管署）

▲新冠新疫苗供貨情形說明。（圖／疾管署）

根據疾管署統計，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約276.6萬劑、Novavax XBB疫苗約7500劑，上周統計單周接種人次就已經有下降，被問及剩餘疫苗怎麼處理，莊人祥坦言屆時沒有用完就會銷毀。莊也提醒，如果接種過XBB疫苗，要接種JN.1疫苗需要間隔超過84天，相當於三個月的時間。

除了莫德納JN.1疫苗，莊人祥也透露，疾管署另外有規劃採購50萬劑的Novavax JN.1疫苗供民眾選擇，不過因為Novavax還需申請藥證等程序，保守估計年底前可以打到，以時程上來看，會比莫德納JN.1要稍晚，其它想要打這款疫苗的人還要等等。

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