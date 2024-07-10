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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨黨慶8／3高雄登場　「內逗對抗」今開放選2隊長！黃國昌也在列

▲民眾黨主席柯文哲出席五周年黨慶宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席五周年黨慶宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨即將在8月3日於高雄展覽館舉辦5週年黨慶，本次以「按下F5讓台灣更新」為主軸，採親子運動會形式進行；民眾黨主席柯文哲10日親自召開記者會宣傳，除了公佈黨慶意象外，也預告將有趣味的「內逗對抗賽」，開放民眾從10日至12日開始票選「台灣隊」、「民眾隊」隊長，其中包括知名人選、立委黃國昌。

柯文哲、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱10日下午舉辦「按下F5，讓台灣更新」民眾黨5週年黨慶宣傳記者會，此次主題「F5」就是代表「重新整理、更新鍵」，所以主軸叫「更新台灣、台灣更新」，並以創新、科技、運動、環保、親子為特色。

李頂立解釋，黨慶將舉行「內逗對抗賽」，會分為「台灣隊」、「民眾黨」，為了增加互動，10日至12日邀請線上網友進行隊長投票，11位隊長候選人包含彰化縣議員張雪如、新北市議員陳世軒、台北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽，民眾黨黨團主任陳智菡、新聞部主任吳怡萱、秘書長周榆修、中評會副主委詹喬茵、立委黃國昌，預計下周舉辦「選秀直播」公布答案。

吳怡萱也說，民眾黨黨慶和藍綠不一樣，希望打造家庭般和樂的氣氛，以及提倡運動、健康、環保的品牌印象，透過這樣的溫馨活動傳達出去。

▲民眾黨主席柯文哲出席五周年黨慶宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提到，民眾黨成立5年，從100個黨員現在超過3萬人，經歷2次中央選舉、1次地方選舉，很辛苦一步一步走到這裡；今年2月1日新一屆立院開議，也立誓秉持理性、務實、科學精神，推動國會改革修法、《再生醫療法》，接下來還會推動《財劃法》、《電業法》修法等，並且持續主張三權分立、權責相符、促進地方自治應該具體實踐。

柯文哲稱，這半年來，看到民進黨立委在立院各種杯葛，最離譜的是自己反對自己提案，在內政委員會討論《選罷法》修法時，自己提案自己撤掉，不斷升高對立；先前國會改革修法時，還用假消息把年輕人騙上街頭，癱瘓國會、造成空轉。

柯文哲指出，一開始還以為是民進黨團總召柯建銘的主意，後來發現可能總統賴清德也是想這樣主導，但想問賴清德「你真的希望4年任期裡，台灣都這樣空轉，每天亂糟糟的嗎？」不管是台南學甲88槍槍擊案，到現在致人於死的11槍，立院朝野對抗、暴力氛圍，是會傳染到民間的。

最後，柯說明，本次黨慶提倡5個「F」，分別是Formosa（以台灣為主體）、Future（走向共同未來）、Faith（秉持信念）、Freedom（捍衛民主自由）、Focus（聚焦人民、認真專注在該做的事），黨慶也會強調以親子活動為政治落實在人民生活的每一天，不要每天吵吵鬧鬧，希望台灣因為有民眾黨變得更好。

被問到黨慶於8月3日下午舉辦，但早上要先開黨員代表大會，「考慮增設副主席」會不會列入議程？柯文哲回應，最近有開放黨代表開始提案，任何一個提案有15人連署的話，就可以送進來討論，所以個人是持一種開放態度，沒有預設立場，就看黨代表大家想法。

【民眾黨5週年黨慶票選隊長連結】

投票期間：7月10日～ 7月12日 24：00
7月11日（四）、7月12日（五）兩天中午公布目前排名，於7月12日晚間24：00截止票選。

▲▼民眾黨5週年黨慶票選隊長。（圖／民眾黨提供）

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