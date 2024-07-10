憲法法庭交鋒　與會人曝藍白一策略：為日後不接受違憲結果找理由

▲憲法法庭開庭審理國會改革案暫時處分。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府、行政院、監察院以及民進黨團針對國會改革修法聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭10日下午針對暫時處分一事進行準備程序。對於攻防過程，綠委鍾佳濱會後表示，從今天的回答可以判斷，憲法法庭會接受暫時處分，今天開庭的目的不是談有無牴觸憲法，而是會不會產生立即而不可回復的損害，在野黨的論述策略凸顯，他們的訴訟標的不是爭取合憲，而是為日後不接受違憲判決結果找理由。

鍾佳濱指出，一開始他們可能就沒有想要勝訴，他們的策略到底是爭取法院認同還是外界認同，顯然是後者，他們沒有要爭取大法官認同，而是要指謫大法官不公正，從黃國昌開頭就提憲法法庭未按照既定程序送聲請書，相關規定是接受到聲請書後送給相對人，這條指的是本身的標的，但今天是處理暫時處分。

鍾說明，黃國昌直接攻擊憲法法庭，說相對人沒收到聲請書，但第四十三條就規定：難以回復、重大、有急迫性且無其他方法避免可以聲請，即便沒有聲請暫時處分也可以依職權裁定，如果今天憲法法庭只是要作暫時處分，沒人聲請也可以做，黃國昌今天抓這一條說沒有聲請書，完全搞錯方向，當辯護者跟審判者對沖，「他不是要勝訴，只是要凸顯這個判決不當。」

對於攻防過程，鍾佳濱表示，大法官已經問相關原則依據還有定義內容，但在野黨每次說法都不同，這是他們會牴觸憲法的主要原因，也是社會質疑：反質詢、藐視國會、聽證調查跟司法院跟監察院區別、證人權益有什麼差別，都沒有前後一致的論述，顯然他們已經提早暴露出自己的主張違憲。

鍾佳濱也透露，講最多話的是黃國昌，但每次回答都要大法官三番兩次追問，也凸顯這些立委離開主場優勢後只能採取閃躲、或是埋一些伏筆，未來可以提出不公平審判的說法。

鍾佳濱認為，六十五條講國家最高機關行使職權時產生爭議，另一個是法規明顯違反人權跟憲法，聲請人是主張第四十七條，立法院立法規範牴觸憲法，但在野黨主張六十五條，也就是批評聲請機關不應該。批評憲法法庭不應該、批評聲請機關不應該，在野黨的論述策略徹徹底底凸顯，他們的訴訟標的不是爭取合憲，而是為日後不接受違憲判決結果找理由。