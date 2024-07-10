成為賴清德「政壇大整肅」下個對象？　柯文哲：我沒做壞事怕什麼

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦疑涉貪獲交保，桃園地院9日重開羈押庭，法官裁定1200萬元（含原500萬元）交保並限制住居；外界預測是總統賴清德「政壇大整肅」第一步，媒體人爆下個將處理民眾黨或黨主席柯文哲。對此，柯文哲10日直言「我沒做什麼壞事，怕什麼？」

▲民眾黨主席柯文哲出席五周年黨慶宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲10日下午舉辦民眾黨5週年黨慶宣傳記者會，會後接受媒體訪問。針對鄭文燦被調查後，媒體人點名下個就是民眾黨，甚至是柯文哲本人？柯文哲提及，「我個人常常在想說，我沒做什麼壞事，怕什麼？」自己每次都說公開透明，如果對他有疑問，把公文全部調出來上網公開，看哪個地方有問題再講。

有媒體提問，外界也擔心下一個被辦的對象就是新竹市長高虹安？巧合的是，當柯文哲談及「高虹安的案子是這樣⋯」時，外頭剛好雷聲大作，讓在場媒體與柯一旁的主持人李頂立、吳怡萱都尷尬憋笑。

柯文哲回應道，高虹安案在7月24日會宣判，「我還是相信高虹安沒什麼犯意，這不可能，因為她還是個新人。」而且高虹安當時是新科立委，民眾黨也是個新政黨，除了過去沒有經驗外，公積金制度也不是高虹安發明，而是其辦公室主任為前立委李俊俋辦公室主任，就是把制度搬過來而已。

柯文哲指出，「我們還是希望在司法過程中⋯這個我就有點不服氣，因為還有人去檢舉李俊俋、按鈴申告，但到現在也沒有辦，司法是國家最後一道防線，希望是符合比例原則、被人家相信。」

面對鄭文燦被檢方調查涉貪後，外界傳出是在「政壇大整肅」，媒體人錢怡君6日於政論節目「少康戰情室」中爆料，現在殺到血流成河，賴清德也是鬥雞性格，「我聽到一個說法，下一波就是柯文哲」。