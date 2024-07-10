軍費2026年又要調漲？南韓與美國進行《SMA》談判　討論軍費分攤

▲美國、南韓針對2026年駐韓美軍軍費分攤問題進行第5場談判。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國從今年4月起針對第12次《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）展開首場談判會議，雙方針對2026年以後套用的軍費分攤進行細部協商，如今第5場的談判已於今（10）日上午在南韓國防大學召開，預計會期將進行3天。

根據《韓聯社》，南韓與美國針對第12次《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）進行談判，其中第5場會議訂於10日上午9時在國防大學首爾校區召開，預計會期將進行至12日，雙方協商2026年後套用的駐韓美軍軍費分攤問題。

報導指出，南韓與美國從今年4月23至25日在夏威夷展開首場談判會議，5月21至23日在首爾召開第2場會議，6月10至12日在美國華府召開第3場會議，6月25至27日在首爾召開第4場會議。

隨著今年11月美國總統大選即將到來，在第4場談判會議結束後僅經過13天，便緊接著召開第5場會議，顯示大選日期的逼近更壓縮前後兩場會議時間上的間隔。

雙方針對軍費分攤規模、軍費分攤費用調漲率制定之標準等核心議題進行爭論，並正式進入協商階段。南韓外交部關係人士稍早表示，「為了打造能讓駐韓美軍穩定駐屯的條件、強化韓美聯合防衛態勢，（南韓）政府將秉持著軍費分攤維持在合理範圍之立場，促進會議談判。」