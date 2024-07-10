水蜜桃「完美去籽」技巧快速簡單　只要一把剪刀三個步驟

▲吃水蜜桃用一招小技巧就能把果核從中間取出來。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

水蜜桃甜美多汁，是許多人喜愛吃的水果，尤其是整顆拿起來大口咬下最過癮，但要享受鮮美滋味，又不想被中間果核困擾的話，可以試試日本全農（由日本各地農民共同出資成立的農業協同組合）分享的「完美去籽」小技巧，只需要用一把剪刀、三個步驟，就能讓果核從果肉間脫離。

如何取出水蜜桃中間的果核？日本全農（由日本各地農民共同出資成立的農業協同組合）日前在X平台分享一個妙招，首先，在果實的蒂頭側用廚房剪刀切出一個十字切口，再把剪刀插入夾住種子、輕輕拔出，果核一下子就取出來了，整個流程快速且操作簡單，還能保持水蜜桃的完整形狀。

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日本全農的小編親自示範並分享成果，從被切成兩半的水蜜桃來看，果核不但被乾淨地去除，果肉也幾乎完好。而令小編驚訝又感動的是，當初為了拍攝特別準備了幾個桃子，沒想到一次就上手，第一顆就完美成功。

這項妙招在網路上分享後，立即引起了日本網友們的熱烈討論，許多人躍躍欲試，紛紛留言說「好厲害，原來有這種方法，我之前都不知道」、「這樣果肉就不會弄得亂七八糟了，好想吃桃子」、「找到買桃子的理由了」，也有人提到「在中空處想放冰淇淋」、「用這個方法好像可以做蛋糕」。