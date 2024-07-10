水蜜桃「完美去籽」技巧快速簡單　只要一把剪刀三個步驟

▲吃水蜜桃用一招小技巧就能把果核從中間取出來。（圖／翻攝自pixabay）
記者洪菱鞠／綜合報導
水蜜桃甜美多汁，是許多人喜愛吃的水果，尤其是整顆拿起來大口咬下最過癮，但要享受鮮美滋味，又不想被中間果核困擾的話，可以試試日本全農（由日本各地農民共同出資成立的農業協同組合）分享的「完美去籽」小技巧，只需要用一把剪刀、三個步驟，就能讓果核從果肉間脫離。
如何取出水蜜桃中間的果核？日本全農（由日本各地農民共同出資成立的農業協同組合）日前在X平台分享一個妙招，首先，在果實的蒂頭側用廚房剪刀切出一個十字切口，再把剪刀插入夾住種子、輕輕拔出，果核一下子就取出來了，整個流程快速且操作簡單，還能保持水蜜桃的完整形狀。
さあ桃を買ったぞ！食べるぞ！！とルンルンな私の前に常に立ちはだかるのが"桃の種きれいに取れない問題"でしたが、ヘタの側にキッチンバサミで十字に切れ込みを入れてからハサミを深く差し込み種を掴んで引っこ抜く方式を試してみたら、するんっと種が取れました。最初に考えた人すごいです感謝です???? pic.twitter.com/JFJyyK5Lz8— 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) July 5, 2024
日本全農的小編親自示範並分享成果，從被切成兩半的水蜜桃來看，果核不但被乾淨地去除，果肉也幾乎完好。而令小編驚訝又感動的是，當初為了拍攝特別準備了幾個桃子，沒想到一次就上手，第一顆就完美成功。
這項妙招在網路上分享後，立即引起了日本網友們的熱烈討論，許多人躍躍欲試，紛紛留言說「好厲害，原來有這種方法，我之前都不知道」、「這樣果肉就不會弄得亂七八糟了，好想吃桃子」、「找到買桃子的理由了」，也有人提到「在中空處想放冰淇淋」、「用這個方法好像可以做蛋糕」。
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