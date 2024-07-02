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撐過冰雹襲擊！梨山水蜜桃量減3成　和平公所推預購破2500盒

▲撐過冰雹襲擊！梨山水蜜桃量減3成，和平公所推預購破2500盒。（圖／記者游瓊華攝）

▲撐過冰雹襲擊！梨山水蜜桃量減3成，和平區公所推預購，現已銷量突破2500盒。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

梨山水蜜桃肉質緻密多汁，目前正值產季。台中市和平區公所今(2)日在市府舉辦記者會，坦言受到4月大雨加上冰雹襲擊，梨山水蜜桃預估減產3成，但品質不受影響，即日已經開放線上預，不少企業團體採買預購已破2500盒；之後也會陸續開放楓康門市、LINE預購。

▲撐過冰雹襲擊！梨山水蜜桃量減3成，和平公所推預購破2500盒。（圖／記者游瓊華攝）

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▲和平區公所到台中市政府舉辦活動推銷水蜜桃，邀請民眾以實際行動支持果農。（圖／記者游瓊華攝）

市府副秘書長張大春出席活動指出，梨山生產的水蜜桃遠近馳名，吸引各地遊客指名購買；他也強調，此次花蓮大地震並未對梨山地區造成重大災害，目前路況一切正常，歡迎全國遊客踴躍前往梨山旅遊，喝好茶、吃水蜜桃。

▲撐過冰雹襲擊！梨山水蜜桃量減3成，和平公所推預購破2500盒。（圖／記者游瓊華攝）

▲泡芙業者也推出水蜜桃口味搶市。（圖／記者游瓊華攝）

和平區長吳萬福說，水蜜桃是非常嬌貴的水果，採收過程些微碰撞造成碰傷，或是水蜜桃成熟度過熟，就不能出貨，因此今年特別與青農合作，將無法包裝出貨的水蜜桃做成新鮮果泥，增加水蜜桃銷售廣度；更將與旅禾泡芙及大和屋餐飲集團陸續推出「水蜜桃泡芙」、「水蜜桃沙拉」及「水蜜桃氣泡飲」等水蜜桃美食，讓消費者嚐鮮。

▲撐過冰雹襲擊！梨山水蜜桃量減3成，和平公所推預購破2500盒。（圖／記者游瓊華攝）

▲梨山水蜜桃即日起於「娘娘抖團購網」、「中華郵政i郵購」搶先開放線上預購。（圖／記者游瓊華攝）

和平區公所表示，梨山水蜜桃栽培面積約462公頃，產期從6月下旬至8月中旬，主要包括上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種，甜度達13度以上，肉質緻密且多汁，成熟後氣味芬芳。

今年水蜜桃產量雖略減3成，但水蜜桃品質不減，反而更加甜美，預計7月中旬環山、松茂、梨山到新佳陽將陸續採收，現在正是最好的品嘗時節，即日起於「娘娘抖團購網」、「中華郵政i郵購」搶先開放線上預購；7月10日起陸續於「楓康超市」全台50家門市上架販售、7月15日則開放楓康各店Line社群團購，歡迎大家用實際行動支持農民。

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