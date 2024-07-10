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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳永康接國民黨退軍工作會主委　季麟連出局原因曝光

▲▼國民黨黃復興黨部主委、退役海軍陸戰隊二級上將季麟連參加「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲前黃復興黨部主委季麟連。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨3月時通過組織改造案，將黃復興黨部轉為組發會二級單位的退伍軍人部，而原先黃復興黨部主委季麟連本來要轉任屬任務編組的退伍軍人工作委員會主任委員，最終未接任。國民黨主席朱立倫今（10日）公布，聘請國民黨立委陳永康擔任退伍軍人工作委員會主任委員。為何最後不是由季麟連接手？國民黨文傳會主委李彥秀受訪指出，國民黨推動內造化，由第一線立法委員兼任黨職，工作可以更快速解決相關的議題跟問題。

朱立倫宣布改組黃復興後，季麟連與當時的黃復興黨部副主委張大鈞雙雙請辭，之後獲慰留，而張大鈞在退伍軍人部掛牌後，升任組發會副主委兼退伍軍人部主任。然而季麟連未接下退伍軍人工作委員會主任委員，懸缺多月，國民黨今日下午召開中常會，正式聘請陳永康擔任。

朱立倫表示，退伍軍人部經過這幾個月的轉型，與各地方黨部結合得非常成功，原黃復興黨部主委，多位都擔任現在各地方退伍軍人委員會的主委，也兼任地方黨部的副主委，原來的書記長擔任總幹事，大家都非常認真努力，持續推動所有工作，讓黃復興這塊招牌永遠閃亮，永遠推動下去。特別聘請陳永康擔任主委，以他在軍方資歷，擔任海軍司令等等，個人學養、領導風格，在立院表現都獲得肯定，跟退伍軍人一起為國民黨努力。

李彥秀則指出，陳永康過去在國防專業上是備受肯定，又符合黨內內造化，且陳永康委員在國防、外交委員會對於退伍軍人的照顧，以及眷屬照顧，在第一線上可以處理相關的議題，也可爭取更多權益。

李彥秀續指，接下來所有退伍軍人相關的議題都由陳永康處理，也非常感謝季麟連階段性任務完成，相信對退伍軍人的照顧，不管在什麼職位、角色上都會持續。
 

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