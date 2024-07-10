驚險畫面曝！彰化曳引車「後板台突掉落」　遊覽車迎頭撞上

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

今早彰化市彰鹿路發生一起交通事故！有名陳姓男子駕駛營業貨運曳引車，於10日7點左右行經彰鹿路往交流道方向時，後板台因為路面不平彈跳而突然脫落，脫離前曳引車車頭後掉落在地，導致後方駕駛遊覽大客車的許男反應不及，直接撞上掉落的後板台，造成現場車道一度堵塞，幸好雙方都未受傷。

▲10日彰化市彰鹿路發生一起遊覽車撞曳引車事故。（圖／唐詠絮翻攝，下同）

警方獲報後到場排除事故，由於遊覽車已無法發動，經警方將車推至路旁，才讓交通恢復順暢。