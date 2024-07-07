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社會 社會焦點 保障人權

26歲警騎重機自摔昏迷　曾多次到K1騎車...業者還原肇事經過

▲溪湖K1賽車場。（圖／民眾提供）

▲溪湖K1賽車場。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市第五警分局26歲劉姓員警昨(7日)下午前往彰化溪湖K1賽車場騎乘，在賽道上自摔，一度失去呼吸心跳，頭部內出血轉送至中國附醫搶救，仍處於昏迷狀態，對此K1賽車場業者表示，事發時劉男正在練習過彎，疑似不慎打滑而摔車，救護員隨即進行急救，並通報119到場救援，不過確切的肇事原因，仍需警方調閱資料釐清。

▲溪湖K1賽車場。（圖／民眾提供）

▲劉姓員警自摔昏迷。（圖／民眾提供）

K1賽車場這2天正在進行滑胎嘉年華活動，湧入不少同好前往參加，劉警也喜愛騎車，臉書上分享過多次到彰化溪湖K1賽車場騎車動態。蔡姓業者表示，這場活動由一群台灣愛好滑胎車的同好舉辦，主辦單位對每名報名選手都有簽約意外保險，給予選手保障，昨(6日)進行練習賽，選手們輪番上陣試車，劉男當時正在練習過彎，疑似發生不慎打滑而摔車，現場救護員見狀立即上前急救，並聯絡119到場。

▲溪湖K1賽車場。（圖／民眾提供）

▲劉男摔車當時有救護人員急救。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局昨日傍晚17時35分獲報，溪湖K1賽車場有人摔車，疑失去呼吸心跳。到場時發現劉男躺在地面，旁邊圍了數人，有熱心民眾在為他做CPR。經初步檢傷，劉男頭部後腦勺有血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，立即施以CPR及AED急救，送往部立彰化醫院，所幸到院前恢復心跳，於晚間19點30分轉往台中市中國附醫救治。

警方表示，劉員疑似腦部有出血，目前仍腦壓高，已經先以引流方式治療，希望將血塊流出，再以藥物降腦壓，同事們紛紛為他加油打氣，盼他盡快恢復健康回到崗位上班。

▲溪湖K1賽車場。（圖／民眾提供）

▲溪湖K1賽車場。（圖／民眾提供）

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