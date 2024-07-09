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詐團「穩賺不賠」4騙彰化女！22歲車手被逮　當場查扣335萬現金

▲彰化詐團，335萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲詐騙集團在臉書刊登廣告，要受害人下載APP並投入現金操作，保證穩賺不賠。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化一名張姓女子在臉書上看到詐騙集團廣告，下載「恆逸投資」APP，對方4度要求她面交現金得逞，日前提議她再度投入335萬元鉅款。警方獲報後，前往約定地點埋伏，成功逮獲22歲王姓車手，並查扣現金335萬元及手機等證物，要進一步追查上游詐團。

員林分局大村分駐所於3日獲報，有詐騙車手要面交取款，立即前往彰化縣彰水路四段一間便利商店埋伏，見時機成熟上前盤查，當場查獲取款22歲王姓車手，並查扣現金新臺幣335萬元及手機等相關證物。

▲彰化詐團，335萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

根據警方調查，本案是張姓女被害人在臉書網頁見詐騙集團刊登高獲利投資訊息，主動下載「恆逸投資」APP，由於使用APP期間，詐團的操作讓張女相信穩賺不賠，成功讓張女落入陷阱，面交4次現金。

此次詐騙集團再提議，要讓張女投入高額金錢，並與張女相約於便利商店進行面交，當場被警方查獲，全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法將王男移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲彰化詐團，335萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團近日來常假借知名理財專家、企業家、演藝人員之名義，於網路上刊載假投資訊息，讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，初期可能讓被害人順利出金，再以話術使被害人投入鉅額，要讓被害人血本無歸，在此呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

▲彰化詐團，335萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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