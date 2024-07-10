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下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG：X的限縮檢舉

▲交通堵塞,交通,台北塞車。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

自6月30日起，併排臨停、開車持手機等「8項交通微罪」已不開放民眾檢舉。一名台北網友昨日氣憤表示，現在下班尖峰時間一堆併排違停，他為了閃車險些卡到其他車輛，忍不住砲轟「X你的限縮檢舉。」話題掀起熱議，不少鄉民感嘆，「馬路被當停車場」、「被違停害死」。

網友昨在PTT發文怒吼，「真的是X你的交通部，還有限縮檢舉的立委，現在連台北市區，一堆車都能大剌剌地在下班尖峰時刻，路邊併排停車了。今天騎在路上要閃違停，差點卡到其他車。」

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對此，鄉民紛紛回應，「有些還停的超誇張」、「逼大家去搭軌道交通」、「有沒有看過單線道還能直接違停，擋住所有路的」、「直接報警取締，我說認真的」；也有不少人開嘲諷，「打不贏就加入，舒服」、「政府態度很明確啊，當然違停到爆」、「請正名是民主停車」。

▲▼8項交通違規不再開放檢舉。（圖／ETtoday整理）

▲8項交通違規不再開放檢舉。（圖／ETtoday整理）

值得一提的是，不開放檢舉的8項交通微罪，如下：

1. 騎機車手持行動電話通話。

2. 汽機車駕駛人點燃香菸。

3. 倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人；大型車無人在後指引時，不先測明車後有足夠距離，或促使行人避讓。

4. 橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車。

5. 交岔路口、公車站10公尺或消防車出入口5公尺臨時停車。

6. 併排臨時停車。

7. 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺或消防車出入口5公尺違規停車。

8. 在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場或其他公共所出入口或消防栓前停車。

另外，交通部長李孟諺表示，目前停車設施不足因此修法調整，但違規仍可罰款，呼籲民眾守法。

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