TPASS 2.0推「14天內吃到飽」年底試辦　宜蘭2300月票估9月上路

▲TPASS月票2.0版研議推出不超過14天的短天期版本，預計12月底前試辦。（圖／新竹市府提供）

記者蔡亞樺／台北報導

TPASS通勤月票上路已滿1年，立法院交通委員會今（10日）排定「TPASS月票辦理情形」專題報告，交通部規劃推出TPASS 2.0方案，以現行TPASS月票運作機制為基礎，研議推出適用天數不超過14天的定期票措施，預計今年12月底前試辦推動。

行政院編列3年200億元預算，去年7月1日推出TPASS月票，在北中南三大生活圈、11個縣市上路實施，以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸。目前全國19個縣市、推出24個月票方案。

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交通部統計截至今年6月30日止，全國已有768.8萬人次加值購買月票方案，約有5.74億人次使用月票搭乘各類公共運輸；去年7月到今年4月全國實施月票縣市平均每月約1.82億人次使用公共運輸，較月票實施前同期成長12.7%，以南高屏運量成長20.5%最高、各公共運具中以公共自行車成長23.8%最高。

公路局指出，已核定但尚未上線的月票方案為澎湖縣月票及北宜2300元月票，其中澎湖縣月票預計於8月上路實施，宜蘭縣2300元月票方案業經公路局於6月6日審查原則通過，預計9月上路實施。

交通部表示，為照顧非通勤公共運輸使用者及鼓勵更多民眾移轉使用公共運輸，正規劃TPASS 2.0方案，研議推出短天期定期票措施，以現行TPASS月票運作機制（包含適用運具及範圍）為基礎，推出適用天數不超過14天的方案。

為研商短天期定期票推動方式，公路局指出，6月25日召開研商會議說明推動原則，並刻正蒐集各縣市政府推動意願及評估結果，預計12月底前試辦推動，滿足多元旅運需求及擴大使用族群。