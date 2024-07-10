　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

TPASS 2.0推「14天內吃到飽」年底試辦　宜蘭2300月票估9月上路

▲▼雙十連假運量噴　「桃竹竹苗TPASS」首周破8萬人次。（圖／新竹市府提供）

▲TPASS月票2.0版研議推出不超過14天的短天期版本，預計12月底前試辦。（圖／新竹市府提供）

記者蔡亞樺／台北報導

TPASS通勤月票上路已滿1年，立法院交通委員會今（10日）排定「TPASS月票辦理情形」專題報告，交通部規劃推出TPASS 2.0方案，以現行TPASS月票運作機制為基礎，研議推出適用天數不超過14天的定期票措施，預計今年12月底前試辦推動。

行政院編列3年200億元預算，去年7月1日推出TPASS月票，在北中南三大生活圈、11個縣市上路實施，以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸。目前全國19個縣市、推出24個月票方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部統計截至今年6月30日止，全國已有768.8萬人次加值購買月票方案，約有5.74億人次使用月票搭乘各類公共運輸；去年7月到今年4月全國實施月票縣市平均每月約1.82億人次使用公共運輸，較月票實施前同期成長12.7%，以南高屏運量成長20.5%最高、各公共運具中以公共自行車成長23.8%最高。

公路局指出，已核定但尚未上線的月票方案為澎湖縣月票及北宜2300元月票，其中澎湖縣月票預計於8月上路實施，宜蘭縣2300元月票方案業經公路局於6月6日審查原則通過，預計9月上路實施。

交通部表示，為照顧非通勤公共運輸使用者及鼓勵更多民眾移轉使用公共運輸，正規劃TPASS 2.0方案，研議推出短天期定期票措施，以現行TPASS月票運作機制（包含適用運具及範圍）為基礎，推出適用天數不超過14天的方案。

為研商短天期定期票推動方式，公路局指出，6月25日召開研商會議說明推動原則，並刻正蒐集各縣市政府推動意願及評估結果，預計12月底前試辦推動，滿足多元旅運需求及擴大使用族群。

ET快訊
快訊／台版柬埔寨奪3命！　藍道捐3棺材判無期
殺妻再帶兒輕生…岳母傷心曝「經濟無虞」：平常不吵架
「10大習慣」養出一身癌！暴瘦女中5項　醫搖頭：活不過半年
粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司道歉：員工已離職
賴士葆昔日發言被挖！　批行人法規像「白痴政策」
快訊／鄭文燦2度交保「檢再抗告」　高院已分案將速審
26家旅行社廢照解散！　最新名單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電面試8次全失敗！離開前「主管悄曝關鍵」　台大哥懂了

快訊／9縣市高溫警示　上看36度

小雞上工「徵附議投票」1票30元！連署狂飆2700　網友轟爆

超狂五金行「商品堆到滿出」！老闆神奇找貨　網笑：像花錢買垃圾

公司倒閉「獨留1超強員工」　0薪水天天上班！全場傻：仇恨值超高

26家旅行社廢照解散！觀光署公布最新名單　出遊4大提醒

海溫高有利颱風增強　鄭明典：台灣周圍「暖池中的暖池」

粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司2度道歉：員工已離職

午後對流雨彈「2地區下最猛」　東南部明後天吹焚風

TPASS 2.0推「14天內吃到飽」年底試辦　宜蘭2300月票估9月上路

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

林口失蹤少女尋獲 7晚住在7男家 ｜20240709 ET午間新聞

台積電面試8次全失敗！離開前「主管悄曝關鍵」　台大哥懂了

快訊／9縣市高溫警示　上看36度

小雞上工「徵附議投票」1票30元！連署狂飆2700　網友轟爆

超狂五金行「商品堆到滿出」！老闆神奇找貨　網笑：像花錢買垃圾

公司倒閉「獨留1超強員工」　0薪水天天上班！全場傻：仇恨值超高

26家旅行社廢照解散！觀光署公布最新名單　出遊4大提醒

海溫高有利颱風增強　鄭明典：台灣周圍「暖池中的暖池」

粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司2度道歉：員工已離職

午後對流雨彈「2地區下最猛」　東南部明後天吹焚風

TPASS 2.0推「14天內吃到飽」年底試辦　宜蘭2300月票估9月上路

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做

快30歲「要有多少存款？」　他聽好友答案愣住！網搖頭：怎麼比

王子「10年前後對比照」都沒變！　港女星莊錠欣嘆：只有我在長大

加薪導致通膨　央行楊金龍：基本工資調漲衝擊比軍公教明顯

14輪大吊車出加油站機車煞不住　騎士遭吞噬命危！驚悚影片曝

阿根廷闖美洲盃決賽！5年僅輸過2場　梅西進球立功：本屆很難

台積電面試8次全失敗！離開前「主管悄曝關鍵」　台大哥懂了

東京1天熱死11人！全日本1周「近萬人」中暑送醫　狂飆4倍

快訊／台版柬埔寨奪3命！承審法官墜亡60天　藍道捐3棺材判無期

專案進口輸液遭批「無法源依據」　食藥署搬出《藥事法》反擊

孕婦剛入院羊水就破急分娩　路過護士長專業步驟救2命

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

江坤俊聲明藏玄機　鄭凱云前夫：嘆為觀止

野馬網美「國道內線帶領救護車」被轟

美國母來台探女　遭和尚性騷要求口交

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

存款10萬該忍痛裝冷氣？全場回答一致

以為自煮比較健康！他就醫才知罹雙癌

女員工穿瑜珈褲上班遭開除！勞工局：違法

「天貺節」迎虎爺生日　專家曝3招補財庫

今「雨最多」地區曝　下周成颱機率提高

獨／6年換4所學校！18歲高中生再拚國中會考　逆轉上建中

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多熱門

相關新聞

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴2問題

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴2問題

立院內政委員會8日續審《公職人員選罷法》修正案，藍綠甲級動員備戰，最終雙方數度爆發衝突，一片混亂下散會。面對國會亂象，民眾黨主席柯文哲9日晚間表示，民進黨不珍惜執政機會、不努力工作，還想盡辦法製造在野黨衝突，請問總統賴清德，縱容黨內立委癱瘓議事、缺席協商，是所謂『走對的路』嗎？

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

關鍵字：

TPASS月票交通部專題立法院

讀者迴響

熱門新聞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」

即／賴士葆開車「斑馬線撞行人」　2女送醫

央視林志玲走秀一半泳褲脫落　當眾走光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊聲明藏玄機　鄭凱云前夫：嘆為觀止

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面