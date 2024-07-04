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午後中南部、山區下雨機會多　專家曝未來一周降雨趨勢

▲▼ 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲今日太平洋高壓勢力再度西伸。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

氣象專家林得恩今（4日）指出，太平洋高壓勢力再度西伸，轉為東南風，嘉義以南及各地山區要留意午後雷陣雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也在臉書說明未來一周降雨趨勢，並提醒今日高溫悶熱，注意防曬、補充水分。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日，太平洋高壓勢力再度西伸，環境風場將轉為東南風，迎風面的台東、恆春偶有零星降雨，嘉義以南及各地的山區仍要留意午後雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

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他說，整體趨勢來看，西部降雨機會比東部多、中南部降雨機會又比北部多、白天降雨機會比晚上多、山區降雨也會比平地多。

中央氣象署觀測資料顯示，今上午7時屏東縣佳冬出現33.4度高溫，賈新興在臉書提醒，外出做好防曬準備、補充水分，並指出，今天午後山區及嘉南一帶有局部短暫陣雨，明天午後新竹以南山區及雲林以南有局部短暫陣雨。

▲▼ 。（圖／翻攝Youtube「Hsin Hsing Chia」頻道）

▲未來降雨趨勢預測。（圖／翻攝Youtube「Hsin Hsing Chia」頻道）

賈新興表示，周六清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區、雲林以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。下周二午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。

他表示，下周三至下周六偏西南風，清晨至白天，台中以南沿海易有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後北部、宜花東及台中以南有零星短暫陣雨。小琉球下周三至下周六中午前易有雨。

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