大陸6月CPI年增率0.2%　消費需求持續疲弱

▲大陸民眾在超市內採購民生必需品。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家統計局今天發布最新統計數據指出，6月消費者物價指數（CPI）年增率0.2%，較5月年增率下滑0.1個百分點，低於機構平均預測，顯示消費需求持續疲弱。

中國國家統計局10日發布最新統計數據，6月CPI年增率0.2%，這是自2月由負轉正以來，連續5個月維持微幅正成長。6月CPI年增率較5月下滑0.1個百分點；先前多家機構平均預測6月CPI年增率達0.4%，推估漲幅較5月擴大。

6月生產者物價指數（PPI）年減率0.8%，降幅較5月收斂0.6個百分點，自2022年10月起，已連續21個月負成長。中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，這是受到國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等影響。

路透社10日報導剖析，6月CPI年增率連續5個月維持正成長，不過漲幅低於預期；PPI年增率則呈負成長，顯示房地產低迷、就業問題等情況持續削弱消費者活動、工業活動，需求依然疲軟，中國通貨緊縮風險沒有消退。

澎湃新聞10日報導引述多家機構研究報告闡述對於下半年CPI走勢看法。機構普遍認為，下一階段物價走勢將呈溫和回升態勢。

東北證券宏觀研究報告分析，由於2023年處於低基期，今年在豬價上漲、消費品促銷、設備更新和超長期特別國債等內需刺激政策下，推估CPI年增率將繼續維持溫和上升態勢。

北京大學國民經濟研究中心報告認為，政策推動消費需求釋放，加上低基期效應影響，CPI整體處於回升態勢，消費品價格方面有一定壓力，服務價格方面則取決於需求恢復狀況，預計2024年CPI年增率約0.6%，較去年有所提升。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東指出，物價回溫跡象逐步浮現，CPI年增率將溫和上升，推估下半年CPI年增率有機會向1%靠攏。