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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抗衡中國！　北約與印太4國夥伴日益密切

▲美卿布林肯。（圖／路透）

▲美卿布林肯表示，歐洲夥伴也看到了亞洲的挑戰與自身息息相關。（圖／路透）

文／中央社

俄烏戰爭已邁入第3年之際，北大西洋公約組織（NATO）將深化與其4個印太夥伴的關係，儘管這4個夥伴國不是北約成員，但在俄中建立更緊密關係抗美，以及兩韓支持俄烏戰爭對立方的情況下，這4國顯得日益重要。

美聯社報導，北約峰會今天在華府登場，紐西蘭、日本和南韓領袖連續第3年參加峰會，澳洲則將派出副總理出席。憂心北約對歐洲和西半球以外地區日益感興趣的北京，將密切關注這場峰會。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週在布魯金斯研究所（Brookings Institution）說：「漸漸地，歐洲的夥伴看到地球另一端亞洲的挑戰與他們相關，一如亞洲的夥伴看到地球另一端歐洲的挑戰和他們相關。」

布林肯表示，美國正在努力打破歐盟聯盟、亞洲聯盟與世界上其他夥伴的壁壘，「這就是我們建立新格局的一環」。

隨著美中競爭升高，有著相同安全疑慮的國家開始強化關係。華府試圖抑制北京挑戰以美國為首的世界秩序。北京則批評這是一種冷戰思維，意在圍堵中國無可避免的崛起。

一項未經證實的媒體報導稱，北約及其印太4夥伴國將發布文件，闡述他們的關係，以及共同應對網路攻擊和虛假資訊威脅的能力。北京昨天對此憤怒回應。

中國外交部發言人林劍指控北約「不斷越界擴權，突破防區，挑動對抗」。

俄烏戰爭讓西方國家與俄羅斯及其盟友對立，強化了美國、歐洲及其亞洲盟友之間更密切合作的理由。

日本首相岸田文雄今年4月告訴美國國會：「今日的烏克蘭可能是明日的東亞。」

美國和南韓指控北韓供應俄羅斯軍火。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上月訪問平壤，他和北韓領導人金正恩簽署了一項條約，雙方將互相提供軍事協助。

南韓和日本則是提供烏克蘭軍用物資和協助。美國也指控中國提供俄羅斯工具機、微電子和其他科技，讓俄羅斯得以製造武器攻打烏克蘭。

南韓總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝5日向媒體說明，總統尹錫悅前往華府，將針對俄羅斯及北韓的軍事合作釋出強烈訊息，與北約成員國商討應對方案。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）說，討論將「聚焦在我們共同支持以規則為基礎的（國際）秩序」。

美國和平研究所中國暨東亞資深政策分析師加利奇（Mirna Galic）指出，這樣的夥伴關係不會讓北約直接參與印太事務，但可以讓北約和這4個夥伴在共同關切的議題上協調。

加利奇在分析報告中表示，舉例來說，他們可以共享情報，協調諸如制裁和運交援助等事宜，但不會介入他們本身區域以外的軍事危機。

布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）安全外交暨戰略中心（Centre for Security Diplomacy and Strategy）主任西蒙（Luis Simon）則在防衛和外交事務網站「戰爭困境」（War on the Rocks）撰文指出：「事實上，歐洲－大西洋和印度洋－太平洋聯盟是圍繞著一個明確的支柱，亦即美國的軍事力量建構而成，這讓他們比中國、俄羅斯、伊朗和北韓那種交錯的夥伴關係更具凝聚力，並具備戰略優勢。」

北京當局憂心華府在印太打造一個類似北約的聯盟。

中國軍事科學院研究員曹延中上個月在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）提問美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），美國是否正試圖建立「亞洲版的北約」。

他還問到：「美國在亞太地區聯盟體系的加強，會對這一地區的安全與穩定產生什麼影響？」

奧斯汀回應表示，美國正在做的，就是與志同道合、價值觀相似，且以「自由開放印太」為共同願景的國家合作。

北京當局則是有自己結論。中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰在香格里拉對話上說，美國的印太戰略實質是繼續鞏固美國的霸權地位，以意識形態劃分陣營，挑起對抗。

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