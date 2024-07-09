中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

▲中國證券監督管理委員會。（圖／CFP）

文／中央社

中國加嚴資本市場監管，掀起IPO撤單潮，影響了證券業從業狀況，統計顯示，今年截至目前為止，有8000多名從業人員離開證券業；IPO業務愈趨於集中在大型發行機構。

第一財經報導表示，據Wind數據不完全統計，今年截至目前為止，僅21家券商實現IPO承銷保薦業務收入；隨著擬上市的企業大量撤回，約52家保薦機構、600多家保薦代表人白忙了一場。

據Wind數據不完全統計，今年截至目前為止，僅46家公司首發上市，年減74%；首發募集資金總額人民幣338.356億元（約新台幣1514.27億元），年減84%。

目前累計318家擬IPO企業終止審核，包括主機板116家、創業板92家、科創板58家、北交所52家。這些擬IPO企業終止審核，涉及52家保薦機構、636位保薦代表人，其中以中信證券IPO終止審核企業數量最多，達42家。

第一財經報導指出，證券業與資本市場密切相關，屬於週期性特別強的行業，今年在資本市場下滑、IPO業務緊縮、券商業績承壓等狀況下，證券業從業人員降薪力道有增無減。

金融領域數據資料庫Choice統計顯示，今年已有8000多名從業者離開了證券業；截至今年7月8日，證券業從業人員總數為34.38萬人。

在擬IPO企業數量大幅減少背景下，IPO業務收入也愈往證券業大型、龍頭機構集中，能夠參與的券商數量正在減少中。

證券時報日前報導剖析，今年以來撤回IPO申請集中發生在4月下旬後，這與IPO門檻提高有關。今年4月，滬深北3大交易所分別發布系列新規，IPO門檻提高、財務不達標成為企業主動撤回IPO申請一大原因。

現場檢查也是企業撤回IPO申請原因之一。中國證監會在2021年1月底發布「首發企業現場檢查規定」，其彼時強調，將大幅提高現場檢查比率，在現場檢查中若發現欺詐發行、財務造假等線索，一經查實將加以嚴懲。